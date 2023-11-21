«الأولمبي» يكسب «الكويتي» بثلاثية في ختام معسكره الداخلي

أبوظبي (الاتحاد)

فاز منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء أمس على استاد نادي الحمرية، في ختام معسكره الداخلي في إمارة عجمان. سجل أهداف المنتخب كل من أحمد فوزي «هدفين»، ومحمد عبدالرحمن.

وكان «الأولمبي» قد خاض مباراة ودية أمام منتخب طاجيكستان يوم الثلاثاء الماضي، انتهت لصالح منتخبنا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل الأهداف علي عبدالعزيز، ومايد الطنيجي، وعبدالله عبدالعزيز.

وضمت قائمة المنتخب في هذا المعسكر 26 لاعباً، وهم: أحمد محمود، ومبارك بني زامة، وأحمد فوزي، وعبدالله العطاس (الجزيرة) وعبدالله الرئيسي (عجمان) وفهد بدر (الإمارات) وعبدالله الحمادي (يونايتد) ومنصور الشامسي (العين) وعلي عبدالعزيز، وعبدالله عباس، ومايد الطنيجي (النصر) وعبدالله أحمد، ومنصور المنهالي، وراشد عصام (الوحدة) وخميس المنصوري (بني ياس) وحمدان حميد (شباب الأهلي) وحمدان العامري، ومحمد المازمي، وسلطان البدواوي، وخالد الأصبحي (حتا) وحمد المقبالي، ومحمد سالم (الفجيرة) وياسر حسن، ووليد المحرزي (اتحاد كلباء) وخالد توحيد، وضاري فهد (الشارقة).