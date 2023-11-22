ألمانيا.. «السقوط 6 من 11»!

ميونيخ (أ ف ب)

ألحق المنتخب النمساوي الخسارة السادسة في 11 مباراة هذا العام بنظيره الألماني، عندما تغلب عليه 2-0، في لقاء دولي ودي في كرة القدم في فيينا، وذلك قبل أقل من سبعة أشهر من استضافة «دي مانشافت» لنهائيات كأس أوروبا 2020.

وتأتي الخسارة بعد ثلاثة أيام من سقوط المنتخب الألماني على أرضه في العاصمة برلين أمام تركيا 2-3 ودياً أيضاً، ما دق ناقوس الخطر لمنتخب يستضيف كأس أوروبا بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين، حيث ستكون المباراة الافتتاحية في ميونيخ.

ولم يحقق المنتخب الألماني سوى ثلاثة انتصارات على بيرو 2-0 وفرنسا 2-1 والولايات المتحدة 3-1 في 2023، وهو أسوأ عام له منذ 1964، مقابل ست هزائم وتعادلين أمام أوكرانيا والمكسيك.

على ملعب «أرنست هابل» في العاصمة فيينا، افتقد مدرب ألمانيا الجديد يوليان ناجلسمان لجهود لاعب وسط بايرن ميونيخ جمال موسيالا بسبب الإصابة.

وأقرّ ناجلسمان قبل المباراة في لقاء مع القناة المحلية «زد دي أف»، أن منتخب بلاده تعرض لـ«ضغط من أجل تحقيق النتائج» بقدر ما كان يعاني من «ضغط من أجل فرض الأسلوب».

ولم ينجح بطل العالم خمس مرات في فرض أسلوبه، وخسر الكثير من الكرات أمام منافس عرف كيف يمارس ضغوطات عالية، وسدد مرة واحدة بين الخشبات الثلاث في نصف الساعة الأول، فيما عانى زملاء إلكاي جوندوجان خلال الدقائق الـ45 الأولى.

ونجح الحارس الألماني كيفن تراب في التصدي لمهاجم فرايبورج ميكايل جريجوريتش في الدقيقة 17، إلا أن حارس عرين آينتراخت فرانكفورت لم يمنع كرة مارسيل سابيتسر، المنتقل هذا الموسم من بايرن ميونيخ إلى بوروسيا دورتموند، من هز شباكه «29».

وهي المرة العاشرة في 11 مباراة هذا العام تهتز فيها الشباك الألمانية، علما أن المرة الوحيدة التي لم يتلق فيها المنتخب الألماني أي هدف كانت في الفوز على بيرو بهدفين نظيفين في مارس.

وتلقت ألمانيا ضربة موجعة بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه لوروا ساني «27 عاماً»، بعد تصرف غير رياضي تجاه الجناح الأيسر فيليب مويني في الدقيقة 49، في أول طرد في مسيرة مهاجم بايرن ميونيخ في أكثر من 400 مباراة.

واستغلت النمسا النقص العددي في صفوف ألمانيا، وضاعفت النتيجة بفضل كريستوف باومجارتنر في الدقيقة 73.

ولم يأتِ تغيير المدرب إثر إقالة هانزي فليك في 10 سبتمبر وتعيين ناجلسمان خلفاً له في 22 منه، بثمار تُذكر خلال النافذة الدولية في أكتوبر حيث فاز المنتخب الألماني على نظيره الأميركي، وسقط في فخ التعادل مع المكسيك 2-2، واتبعهما بخسارتين أمام تركيا والنمسا.