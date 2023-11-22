«الديوك».. الصياح لا يكتمل!

أثينا (أ ف ب)



أهدر المنتخب الفرنسي «الضامن» تأهله إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، فرصة العلامة الكاملة في نهاية مشواره في التصفيات، بتعادله مع مضيفته اليونان 2-2، في الجولة الثامنة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية.

وتقدمت فرنسا بهدف راندال كولو مواني في الشوط الأول (42)، قبل أن تقلب اليونان الطاولة في الثاني بهدفي قائدها أناستاسيوس باكاسيتاس «56»، وفوتيس يوانيديس «61»، لكن يوسف فوفانا أدرك التعادل للضيوف، وأنقذهم من الخسارة الأولى في التصفيات (74).

ورفعت فرنسا رصيدها في الصدارة إلى 22 نقطة من 7 انتصارات توالياً وتعادل، وتقدمت بفارق 4 نقاط عن وصيفتها هولندا الضامنة تأهلها بدورها والفائزة على جبل طارق بـ «نصف دزن» نظيفة من الأهداف، في مباراة فرض خلالها كالفين ستينجس نفسه نجماً بتسجيله ثلاثية (10 و50 و62)، وأضاف ماتس فيفر (23) وتون كوبمينيرس (38) وكودي خابكو (81) الأهداف الثلاثة الأخرى للمنتخب البرتقالي.

وأنهت اليونان التي تخوض الملحق، التصفيات في المركز الثالث برصيد 13 نقطة أمام إيرلندا الرابعة (6 نقاط)، فيما خرج منتخب جبل طارق من دون رصيد، بعدما تلقى خسارته الثامنة توالياً.

وأجرى مدرب فرنسا ديدييه ديشامب 8 تغييرات مقارنة مع التشكيلة التي حققت فوزاً تاريخياً على جبل طارق 14-0 في نيس في الجولة الماضية.

وافتتحت فرنسا، بطلة مونديال روسيا 2018 ووصيفة قطر 2022، التسجيل بعد لعبة جماعية بدأها فوفانا إلى أولفييه جيرو داخل المنطقة، مررها مهاجم ميلان الإيطالي إلى مهاجم باريس سان جيرمان كولو مواني فهيأ الكرة على صدره وسددها قوية بيمناه من زاوية صعبة داخل المرمى (42).

وسجل كولو مواني ثاني أهدافه الدولية في 13 مباراة مع منتخب «الديوك»، قبله، ناب القائم الأيسر ناب عن الحارس اليوناني أوديساس فلاخوديموس بعد تسديدة من أنطوان جريزمان (33).

وأدركت اليونان التعادل بعد «دربكة» داخل منطقة الجزاء الفرنسية انتهت بتسديدة على «الطاير» من خارجها بالقدم اليسرى للقائد باكاسيتاس (56)، قبل أن تتقدم بعد خمس دقائق عبر يوانيديس، إثر تمريرة خلفية من ديميتريوس يانوليس.

وهي المرة الثانية التي تسجل فيها اليونان هدفين في مرمى فرنسا منذ عام 1958.

ورفضت فرنسا الاستسلام فعادلت الكفة بفضل فوفانا من تسديدة قوية من 25 متراً (74)، بعدما دفع ديشامب بمهاجم سان جيرمان كيليان مبابي وماركوس تورام بدلاً من كولو مواني وجيرو.

وكاد منتخب «الديوك» أن يخطف النقاط الثلاث إلا أن كرة البديل كينجسلي كومان اصطدمت بالحارس اليوناني، وارتطمت بالقائمين، من دون أن تهز الشباك (89)، في حين قدّم مبابي استعراضاً فردياً أنهاه بتسديدة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.