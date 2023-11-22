كرواتيا.. «المباشر الأخير»!

زغرب (أ ف ب)



حققت كرواتيا، وصيفة مونديال 2018، وثالثة نسخة 2022، الأهم وبلغت نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، عندما تغلبت على ضيفتها أرمينيا 1-0،على ملعب «ستاديون ماكسيمير» في زغرب، ضمن الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وانتظرت كرواتيا الدقيقة 43 لترجمة أفضليتها إلى هدف، عندما هيأ القائد لوكا مودريتش كرة إلى المدافع الأيسر لنادي أياكس أمستردام الهولندي بورنا سوسا، مررها عرضية بالمقاس إلى رأس مهاجم أوساسونا الإسباني أنتي بوديمير الذي تابعها على يمين الحارس أوجنيين كانكاريفيتش.

وهي المرة السابعة التي تبلغ فيها كرواتيا النهائيات القارية منذ انفصالها عن يوغوسلافيا عام 1991، وتبقى افضل نتيجة لها ربع النهائي عامي 1996 و2008.

وكانت كرواتيا بحاجة إلى الفوز لضمان البطاقة الأخيرة المباشرة من التصفيات بغض النظر عن نتيجة مباراة ويلز، منافستها الوحيدة على البطاقة، وضيفتها تركيا المتصدرة وصاحبة البطاقة الأولى، وهو ما فعلته مستغلة عاملي الأرض والجمهور.

كما أن كرواتيا كانت تملك فرصة ثانية، في حال تعثرها وتتعلق بتعثر ويلز أمام تركيا، وهو ما حصل أيضاً، حيث انتهت المباراة الأخيرة بالتعادل 1-1.

وكانت ويلز البادئة بالتسجيل عبر مدافع نوتنجهام الإنجليزي نيكو وليامز في الدقيقة السابعة، وأدرك مهاجم ليل الفرنسي يوسف يازجي التعادل في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وأنهت كرواتيا التصفيات في المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف تركيا المتصدرة وبفارق أربع نقاط أمام ويلز، فيما تجمد رصيد أرمينيا عند ثماني نقاط في المركز الرابع.

وتبقى فرصة أخيرة لويلز التي كانت بحاجة إلى الفوز وتعثر كرواتيا لخطف البطاقة، من أجل بلوغ النهائيات وتتمثل في الملحق المقرر في مارس المقبل.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من التصفيات إلى 20 وهي إسبانيا وأسكتلندا (المجموعة الأولى) وفرنسا وهولندا (الثانية) وإنجلترا وإيطاليا (الثالثة) وتركيا وكرواتيا (الرابعة) وألبانيا والتشيك (الخامسة) وبلجيكا والنمسا (السادسة) والمجر وصربيا (السابعة) والدنمارك وسلوفينيا (الثامنة) ورومانيا وسويسرا (التاسعة) والبرتغال وسلوفاكيا (العاشرة)، إضافة إلى ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا.

وتبقى 3 بطاقات يتنافس عليها 12 منتخبا من خلال ملحق في الفترة بين 21 و26 مارس المقبل، والمنتخبات هي جورجيا واليونان وأوكرانيا وبولندا وويلز وإستونيا وفنلندا وكازاخستان وإسرائيل ولوكسمبورج وآيسلندا والبوسنة.

وتسحب قرعة الملحق حيث توزع المنتخبات الـ12 على ثلاث مجموعات من أربع منتخبات تلعب فيما بينها دوري نصف النهائي «الأول مع الرابع والثاني مع الثالث» ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي يلحق الفائز بها بركب المتأهلين الى النهائيات.

وفي المجموعة التاسعة، حسمت رومانيا صدارة المجموعة أمام منافستها سويسرا عندما تغلبت عليها 1-0 على ملعب «أرينا ناسيونالا» في بوخارست، وسجل دينيس أليبيك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، وعززت رومانيا صدارتها برصيد 22 نقطة مقابل 17 لسويسرا.

وفي المجموعة ذاتها، فازت إسرائيل التي تخوض الملحق، على مضيفتها أندورا 2-0 سجلهما جوان سيرفوس (29 بالخطأ في مرمى منتخب بلاده) وجادي كيندا (81) على الملعب الوطني في أندورا لا فيلا.

ورفعت إسرائيل رصيدها إلى 15 نقطة في المركز الثالث مقابل نقطتين لاندورا الأخيرة.

وفي مباراة هامشية فازت بيلاروس على مضيفتها كوسوفو 1-0 سجله دميتري أنتيليفسكي في الدقيقة 43 على ملعب فاضل فوكري في بريشتينا، وأنهت بيلاروس التصفيات في المركز الرابع برصيد 12 نقطة مقابل 11 نقطة لكوسوفو.