«التانجو» يقهر «السامبا» على «أنغام مشحونة»!

ريو دي جانيرو (أ ف ب)



مُنيت البرازيل بأول خسارة في تاريخها على أرضها، ضمن تصفيات كأس العالم في كرة القدم، عندما سقطت أمام الأرجنتين بطلة العالم 0-1، ضمن تصفيات مونديال 2026 على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

وفي مباراة مشحونة تأخر موعد انطلاقها نصف ساعة بسبب شغب على المدرجات، لم يلمع أفضل لاعب في العالم ثماني مرات الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن زميله المدافع نيكولاس أوتامندي حلّق عالياً في الشوط الثاني مسجلاً هدف الفوز برأسه، إثر ضربة ركنية «63».

وسمح هذا الفوز الرمزي للأرجنتين في عقر دار البرازيل، أن يحتفظ بطل العالم بصدارة التصفيات الموحّدة في أميركا الجنوبية، بعد انتهاء الجولة السادسة، بفارق نقطتين عن أوروجواي الفائزة بسهولة على بوليفيا 3-0.

وعوّضت «ألبي سيليستي» سقوطها الأخير أمام أوروجواي تحديداً 0-2، والتي كانت الأولى لها، بعد 14 مباراة دون خسارة.

في المقابل، بدأت البرازيل تعيش فترة أزمة، إذ مُنيت بخسارة ثالثة توالياً، وتراجعت إلى المركز السادس، علماً أن أول ستة منتخبات تتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ويخوض السابع ملحقاً قارياً.

قال ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي «كان هناك الكثير من الأمور على المحك، نحن خارجون من خسارة، وهم عانوا نتائج لم تصب في مصلحتهم ، وتتابع هذه المجموعة القيام بأعمال تاريخية، ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع».

وكان ميسي توّج مع الأرجنتين بلقب كوبا أميركا 2021 على ملعب ماراكانا، على حساب البرازيل 1-0.