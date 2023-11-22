الشارقة يواجه العربي في «آسيوية اليد»



رضا سليم (دبي)



يواجه الشارقة فريق العربي القطري، غداً «الخميس» في ختام المجموعة الثانية بالبطولة الآسيوية رقم 26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي يستضيفها القادسية الكويتي، ويحتل «الشارقة» المركز الأول بفارق نقطتين، بعدما فاز في 4 مباريات متتالية، ورفع رصيده إلى 8 نقاط، إلا أن خسارة العربي أمام القادسية، أربك الحسابات في المجموعة.

ويتساوى العربي والقادسية في المركزين الثاني والثالث، ولكل منهما 6 نقاط، وفي حال فوز العربي على الشارقة، والقادسية على ساي الهندي تتساوى الفرق الثلاثة في النقاط «8 نقاط»، وطبقاً للوائح البطولة يُتعامل مع فارق الأهداف بين الفرق الثلاثة، لأن الشارقة فاز على القادسية، والقادسية فاز على العربي، والعربي فاز على الشارقة، وإن كانت مباراة القادسية وساي الهندي سهلة، ويحاول فيها أصحاب الأرض الفوز بنتيجة كبيرة، بينما المواجهة الأصعب بين الشارقة والعربي، ولو فاز الأخير على القادسية لصعد الفريقان من دون انتظار للجولة الأخيرة.

وفي المجموعة الأولى حسم الخليج السعودي القمة وضمن التأهل، بعدما حقق 8 نقاط من 4 مباريات يليه الكويت الكويتي «4 نقاط» والنجمة البحريني «نقطتين»، وستكون المواجهة بينهما لتحديد الطرق الثاني في الصعود إلى «المربع الذهبي».