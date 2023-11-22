80 دارساً في دورة «معلمي الشطرنج»

دبي (الاتحاد)

اختتمت الدورة التدريبية للمعلمين التي نظمها اتحاد الشطرنج بمدرسة المعارف في دبي، لتأهيل المعلمين للحصول على رخصة معلم شطرنج، للبدء في تدريب الطلاب في مدارسهم، وهي المرحلة الأولى من مراحل نشر لعبة الشطرنج في مدارس الدولة.

ويشارك في الدورة 80 معلماً من 37 مدرسة، وحاضر في الدورة، التركي ميرت إردوجو مدرب منتخب الرجال، والكوبي والتر أرانسيبيا مدرب منتخب السيدات.

وحرص تريم مطر تريم رئيس الاتحاد على حضور ختام الدورة، والالتقاء مع المعلمين الذين يمثلون نواة لمشروع نشر اللعبة في المدارس، كما حضر محمد مطاوع مدير مدرسة المعارف الخاصة دبي.

وأكد رئيس الاتحاد أن مشروع نشر اللعبة في مدارس الدولة، بدأ بالمرحلة الأولى بتأهيل المعلمين لرخصة معلم شطرنج، وأن يكون في كل مدرسة معلم شطرنجي، مشيراً إلى أن المشروع من أولويات مجلس إدارة الاتحاد، بدعم من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومن خلال التنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم وهيئة المعرفة في دبي، وجميع المؤسسات التعليمية بالدولة.

وأضاف أن المشروع ضمن استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد، بأن تكون الإمارات مركزاً عالمياً للشطرنج، وبعد الاطلاع ودراسة العديد من تجارب الدول المتقدمة في الشطرنج، كان الاتجاه إلى المدارس هو الطريق الصحيح للكشف عن المواهب وتنشئة أجيال تمارس لعبة الأذكياء والمشروع يقوم على الاستفادة من وجود نحو 300 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم المختلفة، وهو ما يمثل قاعدة مناسبة للبحث عن المواهب.

وأوضح أن الحصول على رخصة معلم شطرنج هي بداية، وهناك مراحل أخرى بالتنسيق مع المدارس من خلال إمدادها بالأدوات وأيضاً المتخصصين وعمل جولات على المدارس، وأيضاً هناك كتب عن الشطرنج، بالإضافة إلى أدوات اللعبة.