«الأبيض» يتفوق بـ «الفاعلية 66.6%»

عمرو عبيد (القاهرة)



حصد منتخبنا «العلامة الكاملة» في المجموعة الثامنة، بعد فوزه الثاني على التوالي، في التصفيات الآسيوية، وجاء الفوز على حساب شقيقه البحريني في عقر داره، بعد أداء متوازن وأفكار فنية ناجحة أجاد تطبيقها لاعبونا، حيث لم يعبأ البرتغالي باولو بينتو كثيراً بامتلاك الكرة، حيث تركها لـ«الأحمر»، مقابل التنوع في تنفيذ الضغط المتوسط والعالي، حسب ظروف المباراة وعبر فتراتها، ولهذا لم تتغير نسبة استحواذ «الأبيض» على الكرة طوال الشوطين، حيث بلغت 42% مقابل 58% لـ«الأحمر».

والمؤكد أن أسلوب بينتو حقق النجاح المطلوب، بعدما جاء الهدفان عبر نفس «التكتيك» بالضغط، وقطع الكرة، ثم التحول السريع، ليُسجل منتخبنا الهدف الأول، قبل حصوله على ضربة جزاء أنتجت الهدف الثاني، وبرز في هذا الأمر كل من علي سالمين وعبد الله رمضان، وهما العنصران الأساسيان في لعبتي الهدفين، وخلال فترات أخرى، تراجع «الأبيض» للدفاع المتأخر، والاعتماد على الهجمات المرتدة والكرات الطولية، التي كادت تصنع هدفين آخرين على الأقل، لاسيما عبر لعبة «مُكررة» لكايو كانيدو بالانطلاق في العمق الهجومي بين ثنائي قلب دفاع البحرين، وانتظار الكرات الطولية، وكاد الأمر يفلح أيضاً مع علي مبخوت، بعد لحظات من مشاركته بديلاً، وإن عاد «الأبيض» لتنفيذ الضغط العالي، بعد إجراء التغييرات في آخر فترات الشوط الثاني، وهو ما أسفر عن فرص وهدف الحسم!

وفي المقابل اعتمد «الأحمر» على الكرات العرضية الغزيرة عبر الطرفين، لاسيما الأيمن، ثم محاولات التوغل عبر العمق، وهو ما زادت خطورته في فترة منتصف كل شوط تقريباً، خاصة في الشوط الثاني، وهو ما منحه 9 ركلات ركنية شكلت بعضها الخطورة خلال فترات تراجع «الأبيض»، لكن لجوء الشقيق البحريني إلى الضغط العالي كلفه فتح خطوطه الخلفية، التي أهدت منتخبنا الفرصة لشن هجمات عكسية خطيرة، ليحصل «الأبيض» في نهاية المباراة على 5 فرص تهديفية محققة، مقابل 6 لـ«صاحب الأرض»، لكن فرص منتخبنا كانت أكثر خطورة حقيقية، سواء بوقوف القائم معانداً أمام كرة كايو في الشوط الأول، أو لُعبة مبخوت في الفترة الثانية.

وإجمالاً، كان «الأبيض» أكثر فعالية هجومية بحسابات الأرقام والإحصاءات الفنية، إذ سدد 9 كرات على مرمى «الأحمر»، منها 3 بين القائمين والعارضة، بنسبة دقة بلغت 33.3%، مع تحوّل 2 منها إلى هدفين بنسبة نجاح بلغت 66.6%، في حين أن منتخب البحرين سدد 16 كرة على مرمانا، لم تجد أغلبها الطريق الدقيق باستثناء محاولتين، بنسبة فعالية لم تتجاوز 12.5% ولم تنجح في بلوغ الشباك إطلاقاً.

وكان منتخب الإمارات متنوعاً في محاولات تهديد مرمى البحرين، حيث سدد لاعبونا 5 كرات داخل منطقة الجزاء مقابل 4 خارجها، وقام 6 لاعبين من «الأبيض» بتسديد الكرات، كان أبرزهم «البديل» الهداف التاريخي، علي مبخوت، الذي سدد كرتين، بالتساوي مع كايو وعبد الله رمضان، والمؤكد أن رمضان استحق أن يكون «النجم الأول» في المباراة، بعدما شارك في الهدفين بتسجيل الأول والحصول على ضربة الجزاء في لعبة الهدف الثاني، كما صنع عبد الله فرصتين مؤكدتين للتهديف، ليُسهم وحده في 80% من خطورة «الأبيض» الهجومية الفائقة في المباراة.