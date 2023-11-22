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الرياضة

«أبوظبي» و«غنتوت» و«أنكورا» تتألق في كأس البولو

«أبوظبي» و«غنتوت» و«أنكورا» تتألق في كأس البولو
22 نوفمبر 2023 11:30

غنتوت (الاتحاد) 

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تتواصل يوم الخميس كأس عيد الاتحاد السنوية للبولو، وينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 6 فرق محلية وخليجية، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52.
يلتقي في المباراة الأولى المقامة بملعب الشيخ زايد الرئيس فريق أنكورا بقيادة ريان العجاجي، وخالد العمران مع فريق غنتوت الذي تقوده الشيخة علياء آل مكتوم، وناصر الشامسي في مباراة مهمة للفريقين، بعد فوزهما في الجولة الأولى، ويلتقي فريق أبوظبي بقيادة يوسف بن دسمال وفارس اليبهوني مع فريق «أرأ» بقيادة راشد الفلاحي وعلي المري، ويأمل فريق أبوظبي مواصلة انتصاراته، بينما يتطلع «أر أ» إلى التعويض، وسيكون ختام الجولة الثانية بين الفيصل الذي يقوده سلطان الفيصل وعبدالله ديكو مع المغيرات، والذي يقوده محمد خالد وبيتر سبانكو، بعدما خسرا في الافتتاح.
شهدت مباريات البطولة في جولتها الافتتاحية فوز أنكورا على المغيرات 8 مقبل 3 أهداف ونصف هدف، ليتصدر الترتيب العام، يليه غنتوت الذي حقق الفوز على «أر أ» بولو 5-1، فيما فاز أبوظبي على الفيصل 6-5، وأدار مباريات الجولة الافتتاحية الحكم الدولي تاركوين ساوثويل، وتصدر قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، خالد العمران من أنكورا، وسيمون رولر لاعب أبوظبي وأوسكار من غنتوت.

الإمارات
عيد الاتحاد
البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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