«سوبر خميس» يدشن «نسخة استثنائية» على «مضمار ياس»

مصطفى الديب (أبوظبي)



«إنها استثنائية»، هكذا تُوصف النسخة الخامسة عشرة من جائزة الاتحاد للطيران الكبرى التي تستضيفها حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي، بداية من غد الخميس وحتى الأحد المقبل، موعد السباق الختامي، ومسك المشوار للبطولة الأشهر في عالم سيارات السرعة.

ورغم أن الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول حسم اللقب العالمي لمصحته مبكراً، وبفارق شاسع وتاريخي عن أقرب منافسيه، بمجموع نقاط يصل إلى الضعف وأكثر، حيث يملك متصدر الترتيب 549 نقطة، فيما لدى سيرجيو بيريز صاحب المركز الثاني 273 نقطة، إلا أن الفارق لا يعني شيئاً لعشاق جائزة أبوظبي الكبرى، حيث إن السباق على مضمار ياس هو بطولة في حد ذاتها.

وينتظر عشاق السرعة جولة عاصمة الإمارات بشوق من عام إلى آخر، ليس لما يملكه من إثارة على المضمار فقط، ولكن لما يتضمنه من متعة وترفيه خلال السباق وبعده، من خلال الفعاليات المصاحبة التي تعد الأمتع في تاريخ البطولة.

وتتمتع نسخة هذا العام بخصوصية شديدة لاحتفال الحلبة بعيدها الخامس عشر على طريقتها الخاصة، من خلال مجموعة متميزة من الفعاليات داخل المضمار وخارجه.

وتزينت حلبة ياس لتظهر في أبهى صورها، وبأجمل أشكالها بألوان جديدة وبراقة وممتعة للعين والعقل وقبلهما القلب.

وتأتي جولة أبوظبي هذا العام لتكون الأولى تحت إدارة شركة إثارة التي تدير حلبة ياس ومجموعة من المنشآت داخل جزيرة ياس بشكل عام، وهو ما يجعل الحدث مثيراً وممتعاً بدرجة كبيرة.

وتفتح حلبة مرسى ياس أبوابها اليوم أمام جماهير جائزة الاتحاد للطيران الكبرى ل «الفورمولا-1»، وعشاق رياضة السرعة على موعد مع مجموعة من الفعاليات المتميزة، حيث تم يواصل برنامج «سوبر خميس» إبداعاته وفعالياته الترفيهية المتميزة، لتدشن به الحلبة فعاليات الجولة الأخيرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1».

ومع دقات الساعة العاشرة صباحاً، يمكن للجماهير زيارة الحلبة، والتعرف على تجربة فريدة من نوعها، بزيارة ميدانية لمرآب الصيانة والتعرف على «جراجات» كل فريق من الفرق المشاركة على خط الانطلاق، كما ستكون الفرصة سانحة أمام زوار ياس للحصول على التوقيعات لتذكارية من نجوم «الفورمولا1-» حيث يكونون في انتظارهم عند الدخول في قلب منطقة الجماهير عند الواحة الرئيسة وكذلك الشمالية.

ويحظى زائرو حلبة ياس اليوم بتجربة فريدة من نوعها على مختلف الصعد، سواء بالحصول على التوقيعات التذكارية من كبار سائقي الفرق، أو الاستمتاع بما يوجَد في الواحات الجماهيرية من فعاليات خاصة بالجماهير بداية من الطفل الكبير، وحتى الشيخ الكبير.

وعقب الانتهاء من الجولات الميدانية داخل حلبة ياس، تتوجه الجماهير للحفل الغنائي الذي يقام اليوم ليكون مسك ختام برنامج اليوم الأول من أسبوع «الفورمولا-1» في أبوظبي.

ومن المقرر أن تفتح الحلبة أبوابها الجمعة أمام الجماهير في العاشرة صباحاً أيضاً، كما ستقام في الجمعة التجارب الحرة بين سائقي البطولة، فيما تقام السبت التجارب الرسمية التي تحدد ترتيب المنطلقين في السباق الرئيس يوم الأحد المقبل.