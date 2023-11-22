«الأبيض الأولمبي» يترقب قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23

معتصم عبدالله (دبي)



يترقب منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والتي تُسحب في الساعة الحادية عشرة صباح الخميس بتوقيت أبوظبي، في قاعة البستان في فندق ويندام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة، والتي تقام من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024 في قطر، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.

وتضم قائمة المشاركين في النهائيات منتخب قطر المضيف، إلى جانب 15 منتخباً تأهلت عبر المشاركة في التصفيات خلال سبتمبر الماضي، وهم المنتخبات الـ11 التي تصدرت مجموعاتها، وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

وجاء تصنيف «الأبيض الأولمبي» ضمن المستوى الثالث، إلى جانب تايلاند والأردن والكويت، فيما جاء قطر المضيف في المستوى الأول، في حين صنفت بقية المنتخبات بحسب نتائجها في النسخة الماضية عام 2022 في أوزبكستان، حيث تُوج منتخب السعودية باللقب.

وستُقسم المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، بحيث تضم كل منها أربعة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ورأى جمال بوهندي مدير منتخبنا الأولمبي، أن النجاح في النهائيات الآسيوية المرتقبة يستلزم مقارعة الكبار وتقديم الأفضل، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «قطعاً قرعة النهائيات تجمعنا بصفوة منتخبات القارة الأولمبية، وهو ما برهنت عليه مباريات التصفيات المؤهلة إلى النهائيات، ويجب علينا إذا ما رغبنا في الاستمرار في النجاح تقديم الأفضل في مواجهة الكبار».

ولفت بوهندي إلى أهمية التركيز على مستوى وأداء المنافسين، بغض النظر عن هوية الأسماء، لأن التقييم الأساسي يكون بالبناء على العمل المقدم من كل منتخب.

وأشاد مدير منتخبنا الأولمبي بالمستوى الجيد لـ «الأبيض»، خلال معسكر إعداده الأخير، والذي اختتم مساء الثلاثاء بمشاركة 26 لاعباً، وقال: «التجمع الأخير يدخل ضمن خطة الإعداد المبكرة للنهائيات القارية، وامتد أسبوعين، خضنا خلاله مباراتين وديتين أمام طاجيكستان 3-1، والكويت 3-0».

وأضاف: «تدعيم ثقافة الفوز لدى اللاعبين أبرز إيجابيات المعسكر الإعدادي الأخير، وإن كانت الخسارة في «الوديات» مفيدة في بعض الأحيان، ولكن تبقى الفوائد الفنية كبيرة، بعدما منح الجهاز الفني الفرصة للعديد من اللاعبين، في ظل وجود 7 من عناصر الأولمبي ضمن قائمة المنتخب الأول»، مشدداً على أهمية الانسجام خلال الفترات المقبلة ما بين اللاعبين المنضمين للمنتخب الأول، والمستمرين مع الأولمبي، وذكر أن دعم مشوار المنتخب الأول تبقى الهدف الأساسي.

تصنيف المنتخبات



المستوى الأول: قطر، السعودية، أوزبكستان، اليابان

المستوى الثاني: أستراليا، العراق، فيتنام، كوريا الجنوبية

المستوى الثالث: تايلاند: الأردن، الإمارات، الكويت

المستوى الرابع: ماليزيا، طاجيكستان، إندونيسيا، الصين



حميد الشامسي: سعداء باحتضان الحمرية لـ «الأولمبي»



رحب حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، باستضافة ملعب النادي في الشارقة لمباراتي «الأبيض الأولمبي» أمام ضيفيه طاجيكستان والكويت على التوالي، خلال معسكره الإعداد الأخير، بجانب مباراة ودية ثالثة جمعت المنتخب الكويتي بنظيره الطاجيكي السبت الماضي.

وقال الشامسي لـ «الاتحاد»: «ملاعب الحمرية مفتوحة أمام الجميع، وعلى رأسها المنتخبات الوطنية، ويشرفنا استضافة «الأبيض» الأولمبي نجوم المستقبل في كرة الإمارات، وأن نكون جزءاً من برنامج إعداده المطول للنهائيات القارية»، مشدداً على توجيهات القيادة الرشيدة في الشارقة على توفير معينات النجاح للمنتخبات الوطنية في الرياضات كلها، وأن ملاعب ومرافق النادي تدعم كل المنتخبات الوطنية.





