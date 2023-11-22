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الرياضة

البطائح والشارقة.. ديربي «التلميذ والأستاذ»

البطائح والشارقة.. ديربي «التلميذ والأستاذ»
22 نوفمبر 2023 22:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


يقص البطائح والشارقة شريط «الجولة الثامنة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بالمواجهة المبكرة التي تجمع الفريقين مساء الخميس، على استاد خالد بن محمد بـ «الإمارة الباسمة»، على أن تتواصل الجولة مساء السبت بمواجهات الوحدة والإمارات، حتا وبني ياس، الجزيرة والوصل، وتختتم الأحد بمباريات اتحاد كلباء والنصر، خورفكان وعجمان، وقمة شباب الأهلي أمام ضيفه العين على استاد راشد.
وفرضت المواجهة المنتظرة لـ «الملك» أمام ضيفه السد القطري الاثنين المقبل في «الجولة الخامسة» لمباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2023- 2024، خوض الشارقة المواجهة أمام مضيفه البطائح، قبل يوم على استكمال بقية مباريات الجولة.
وتجمع مباراة الخميس «التلميذ» ميريل رادوي مدرب البطائح، والذي قاد فريقه لاحتلال المركز السابع في الترتيب العام للدوري برصيد 11 نقطة، بأستاذه ومدربه السابق كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، والذي أشرف على تدريب الأول لاعباً في أكثر من نادٍ شملت ستيوا بوخارست الروماني، الهلال السعودي، العين، وشباب الأهلي.
وقال رادوي تعليقاً على المواجهة المرتقبة: «هذه أقوى وأصعب مباراة لنا وبالنسبة لي شخصياً تعتبر الأصعب والأقوى، لأن مدرب الشارقة هو المدرب الذي أشيد به دائماً وبسببه أنا الآن مدرب، وكونك تواجهه هذا ليس أمراً سهلاً، فهو يعرف كيف ألعب ويعرف كل شيء عن تفكيري وأنا كذلك».
في المقابل، يعول «الملك» على مواجهة الليلة، من أجل تعويض وداعه المبكر لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما أهدر فرصة الدفاع عن لقب الموسم الماضي، بالخسارة 1-2 أمام مضيفه اتحاد كلباء في إياب ربع النهائي، بعد الخسارة أيضاً 2-3 في مباراة الذهاب.

المواجهة الثالثة
تعد مباراة الخميس المواجهة الثالثة بين البطائح والشارقة في «دوري المحترفين»، بعدما تفوق «الملك» بنتيجة 1-0 و3-0 في مباراتي الدورين الأول والثاني للموسم الماضي. 

 

 


برنامج الجولة الثامنة

 


اليوم 

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البطائح – الشارقة 19:30

 

السبت

حتا – بني ياس 16:45
الوحدة – الإمارات 16:45
الجزيرة – الوصل 19:30

الأحد 


اتحاد كلباء – النصر 16:45
خورفكان – عجمان 16:45
شباب الأهلي – العين 19:30

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
الشارقة
كوزمين
ميريل رادوي
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