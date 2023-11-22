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سكالوني يفكر في الرحيل عن تدريب الأرجنتين

سكالوني يفكر في الرحيل عن تدريب الأرجنتين
22 نوفمبر 2023 12:16

 
ريو دي جانيرو (رويترز) 

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قال ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم، إنه يفكر في ترك منصبه، بعد أن حقق فريقه إنجازاً نادراً بالفوز على البرازيل في ريو دي جانيرو.
جاء تصريح سكالوني الصادم بشأن مستقبله خلال مؤتمر صحفي في ملعب ماراكانا، حيث تغلبت الأرجنتين على غريمها الأزلي 1-صفر، لتبقى في صدارة تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال المدرب البالغ 45 عاماً «الأرجنتين تحتاج إلى مدرب يتمتع بكل الطاقة الممكنة، ويكون في حالة جيدة، احتاج إلى إعادة التفكير في بعض الأمور، لدي الكثير من الأشياء التي يجب أن أفكر فيها خلال هذه الفترة، وقدمت هذه المجموعة من اللاعبين الكثير للجهاز الفني، واحتاج إلى التفكير كثيراً فيما أفعله مستقبلاً، وليس وداعاً أو أي شيء من هذا القبيل، لكني بحاجة إلى التفكير، لأن المنافسة على هذا المستوى صعبة جداً والطموحات عالية للغاية، ومن الصعب الاستمرار في تحقيق الانتصارات».
وأضاف «أتحدث إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم واللاعبين بعد ذلك».
وتولى سكالوني المسؤولية في 2018، وقاد الأرجنتين إلى لقب كأس كوبا أميركا في 2021، والذي كان أول لقب كبير لها منذ كأس العالم 1986، قبل أن يحقق منتخب الأرجنتين لقبه الثالث في كأس العالم بالفوز بنسخة 2022 في قطر.

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سكالوني
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