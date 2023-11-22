«آية المعود» أجمل الأفراس في «الإمارات الوطنية» للخيول العربية



أبوظبي (وام)



فازت الفرس «آية المعود» لمربط عجمان، بلقب «أجمل الأفراس»، وذلك في افتتاح فعاليات اليوم الأول لبطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، التي تقام في الصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي.

وتقام فعاليات البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية.

وسجلت الفرس «آية المعود» أعلى معدل بلغ 93.10 نقطة، خلال المنافسات التأهيلية للبطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 199 من الخيول العربية الأصيلة، كما شهدت المنافسات تألق خيول مربط عجمان بتحقيق «ثلاثية».

وجاء تفوق «آية المعود» في شوط الأفراس عمر 7 سنوات، وحلت في المركز الثاني «فاي الهواجر» لأحمد راشد الحنطوبي، محققة 92.30 نقطة، ونالت المركز الثالث «ع ج سلمة» لخالد شعبان، محققة 92.00 نقطة.

واستهلت المهرة «كيه ايه بشاير» لخالد العميري، المنافسات بالفوز في الشوط الأول المخصص للمهرات عمر سنة القسم «أ»، محققة 90.90 نقطة، تلتها في المركز الثاني «الأريام بهجة» لإسطبلات الأريام، محققة 90.60 نقطة، وحصدت «ام كيه ظبية» لعمرو محسن حسين، المركز الثالث محققة 90.50 نقطة.

وتصدرت «ع ج سجيل» مربط عجمان، القسم «ب»، محققة 91.90 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «لانا الفراس» لفراس فؤاد مشعل، محققة 91.50 نقطة، وحلت في المركز الثالث «دي مثوبة» لمربط دبي، محققة 91.10 نقطة.

وأحرزت «الأريام ريتاج» لإسطبلات الأريام، المركز الأول في فئة المهرات عمر سنتين، محققة 91.90 نقطة، وجاءت في المركز الثاني: «ع ج كرامة» لمربط عجمان، محققة 91.30 نقطة، وحصدت «إي اس جواهر» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، المركز الثالث محققة 91.30 نقطة. وتصدرت «اس اس فرح تلين» لعمرو محسن فئة المهرات عمر 3 سنوات، محققة 92.30 نقطة، وتلتها في المركز الثاني «الأريام روز» لإسطبلات الأريام محققة 91.70 نقطة، وجاءت «ع ج سجلا» لمربط عجمان في المركز الثالث محققة 91.60 نقطة.

واعتلت «درة الحداد» لمربط امارا، صدارة فئة الأفراس عمر 4 إلى 6 سنوات، محققة 92.80 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «ع ج غزالة» لمربط عجمان محققة 92.10 نقطة، و«دي أصالة» لمربط دبي في المركز الثالث محققة 92.00 نقطة.

وأكمل «ع ج ربدان» الثلاثية لمربط عجمان، بتصدر أول أشواط الخيول الذكور المخصص للأمهار عمر سنة القسم «أ»، محققاً 92.00 نقطة، وجاء ثانياً «زد اس كيو فنان» لزايد سعد القحطاني، محققاً 90.80 نقطة، وثالثاً «سراب البطين» لمربط البطين، محققاً 89.30 نقطة.

واختتم «فام ابولو» لفيدريكو خوسيه جوردان، منافسات اليوم الأول عندما تصدر القسم «ب» للأمهار عمر سنة محققاً 91.70 نقطة، وثانياً «الأريام عجيب» لإسطبلات الأريام، محققاً 91.20 نقطة، وثالثاً «الأريام الياه» لإسطبلات الأريام، محققاً 91.10 نقطة.