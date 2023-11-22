شاهين سرور سلاح نيبوشا أمام عجمان



فيصل النقبي (خورفكان)



دخل المهاجم شاهين سرور في حسابات نيبوشا مدرب خورفكان لمباراة عجمان، يوم الأحد المقبل، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، إلا أنه أصبح جاهزاً تماماً للمشاركة في اللقاء المهم.

وانتقل شاهين سرور إلى خورفكان قادماً من بني ياس، وقدم مستوى متميزاً مع الفريق، وسجل هدفاً أمام الجزيرة وصنع آخر، وهو من الخيارات الجيدة في الفترة، الأخيرة، أحد العناصر المهمة التي يعتمد عليها المدرب في المنظومة الهجومية.

من جانب آخر، يواصل خورفكان تدريباته للقاء الجولة الثامنة أمام عجمان، ومن المنتظر أن يستقر المدرب على التشكيل الأساسي خلال التدريب الأساسي غداً.