الخميس 23 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شاهين سرور سلاح نيبوشا أمام عجمان

شاهين سرور سلاح نيبوشا أمام عجمان
22 نوفمبر 2023 13:30

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

أخبار ذات صلة
عمار النعيمي يستقبل سفير الاتحاد السويسري
البطائح والشارقة.. ديربي «التلميذ والأستاذ»


دخل المهاجم شاهين سرور في حسابات نيبوشا مدرب خورفكان لمباراة عجمان، يوم الأحد المقبل، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، إلا أنه أصبح جاهزاً تماماً للمشاركة في اللقاء المهم.
وانتقل شاهين سرور إلى خورفكان قادماً من بني ياس، وقدم مستوى متميزاً مع الفريق، وسجل هدفاً أمام الجزيرة وصنع آخر، وهو من الخيارات الجيدة في الفترة، الأخيرة، أحد العناصر المهمة التي يعتمد عليها المدرب في المنظومة الهجومية.
من جانب آخر، يواصل خورفكان تدريباته للقاء الجولة الثامنة أمام عجمان، ومن المنتظر أن يستقر المدرب على التشكيل الأساسي خلال التدريب الأساسي غداً.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
عجمان
آخر الأخبار
أوكرانية في ميدان الاستقلال وسط كييف مع بدء موسم سقوط الثلج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
اليوم 00:59
طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: غزة باتت المكان الأخطر في العالم للأطفال
اليوم 00:59
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين
اليوم 00:59
بايدن على متن الطائرة الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن يحيي الذكرى الستين لاغتيال جون كينيدي
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر استمرار الأزمة في السودان
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©