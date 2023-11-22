«باهي» يتصدر 9 خيول في كأس الوثبة ببلجيكا



عصام السيد (أبوظبي)



يستضيف مضمار مونس ـ جلين البلجيكي، عصر الخميس، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2100 متر، تحت مظلة «النسخة الـ 15» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 5 ألف يورو، 9 من نخبة الخيول، أبرزها «باهي دا» للمالك والمدرب الهولندي جي فرستربين، وقيادة ستيف هيلين، الفائز بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر، والذي أقيم 3 نوفمبر بمضمار مونس جلين، ورفيق اسطبله «تيكس دا» بقيادة ستيف برو.

وتدفع إسطبلات أكليبس بإشراف المدربة الألمانية ماريان ويسماير، بكل من «اينهوا بيترسيو بقيادة ويليا مونجل، و«اليكيوا» بقيادة كو كليجمانس، فيما تدفع المدربة السويسرية فرانشيسكا ايشباخر بكل من «نيل أدامز» بقيادة فاندربيك، و«خان دو نيل» بقيادة كريست دهنيس، وكلاهما لاورس ايشباخر.

ومن الخيول المتحدية «رازا بي» للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة الفارسة البلجيكية آن فان دي تروست، و«عمار ابن انجالي» للمالك والمدرب انكي ويلنز، وقيادة ام ويلنز.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ستاليونز، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق المهرجان في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.