الخميس 23 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«باهي» يتصدر 9 خيول في كأس الوثبة ببلجيكا

«باهي» يتصدر 9 خيول في كأس الوثبة ببلجيكا
22 نوفمبر 2023 14:00

 
عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين


يستضيف مضمار مونس ـ جلين البلجيكي، عصر الخميس، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2100 متر، تحت مظلة «النسخة الـ 15» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
ويجتمع للسباق البالغ جائزته 5 ألف يورو، 9 من نخبة الخيول، أبرزها «باهي دا» للمالك والمدرب الهولندي جي فرستربين، وقيادة ستيف هيلين، الفائز بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر، والذي أقيم 3 نوفمبر بمضمار مونس جلين، ورفيق اسطبله «تيكس دا» بقيادة ستيف برو.
وتدفع إسطبلات أكليبس بإشراف المدربة الألمانية ماريان ويسماير، بكل من «اينهوا بيترسيو بقيادة ويليا مونجل، و«اليكيوا» بقيادة كو كليجمانس، فيما تدفع المدربة السويسرية فرانشيسكا ايشباخر بكل من «نيل أدامز» بقيادة فاندربيك، و«خان دو نيل» بقيادة كريست دهنيس، وكلاهما لاورس ايشباخر.
ومن الخيول المتحدية «رازا بي» للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة الفارسة البلجيكية آن فان دي تروست، و«عمار ابن انجالي» للمالك والمدرب انكي ويلنز، وقيادة ام ويلنز.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ستاليونز، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلق المهرجان في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

 

الإمارات
كأس الوثبة ستاليونز
الخيول العربية الأصيلة
بلجيكا
آخر الأخبار
أوكرانية في ميدان الاستقلال وسط كييف مع بدء موسم سقوط الثلج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
اليوم 00:59
طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: غزة باتت المكان الأخطر في العالم للأطفال
اليوم 00:59
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين
اليوم 00:59
بايدن على متن الطائرة الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن يحيي الذكرى الستين لاغتيال جون كينيدي
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر استمرار الأزمة في السودان
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©