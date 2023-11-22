هازارد يرفض مليون دولار أسبوعياً!



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم العروض المغرية التي تلقاها البلجيكي إيدن هازارد خلال الصيف الماضي، على إثر رحيله عن ريال مدريد الإسباني، بعد فسخ عقده بالتراضي، قرر اعتزال الكرة وعدم الانضمام إلى أي نادٍ.

ورفض هازارد «أسطورة» تشيلسي الإنجليزي «جسراً من الذهب» عرضته عليه أندية سعودية، رغم مشاكله البدنية الكثيرة، التي جعلته يحمل عن جدارة لقب «الرجل الزجاجي» عندما كان لاعباً في «الريال» لمدة 4 مواسم، لم يلعب خلالها، إلا 76مباراة فقط، بسبب كثرة إصاباته.

وأكد النجم النيجيري جون أوبي ميكيل زميل هازارد السابق في تشيلسي، أن النجم البلجيكي حكى له المقابلة التي أجراها مع برنامج «Vibe with five» الذي يقدمه الإنجليزي المخضرم ريو فيرديناد «أسطورة» مانشستر يونايتد، وقال له إنه رفض عرضاً سعودياً براتب مليون دولار أسبوعياً، وأنه تلقى عرضين، أو ثلاثة عروض أخرى للعب في الدوري السعودي، من دون أن يكشف عن هوية هذه الأندية.

وقال أوبي ميكيل إن هازارد قال له أيضاً: ميكي أنا عندي الكثير من المال، ولست بحاجة للمزيد، وتعرف جيداً كيف أعيش حياتي، فأنا لا أنفق الكثير من المال، ما يعني أنني عندي منه ما يكفيني ويجعلني أعيش سعيداً مع عائلتي، ويُعينني على تربية أولادي.

وشهد هازارد أجمل سنوات عمره في الملاعب خلال المواسم السبعة التي أمضاها مع «البلوز» وحقق العديد من الألقاب، حيث فاز بالدوري الإنجليزي «البريميرليج» مرتين، وكأس إنجلترا مرة، وكأس الرابطة مرة، ومرتين دوري أوروبي «يوروبا ليج»، ومن قبلها فاز مع ليل الفرنسي ببطولتي الدوري والكأس المحليين عام 2011.

أما مشواره مع الريال، فكان باهتاً، ولا يستطيع أن ينسب لنفسه الإسهام في البطولات التي حصل عليها «البلانكوس» خلال الفترة التي لعب له فيها.