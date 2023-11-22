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الرياضة

شباب الأهلي يكسب الشمال في سوبر غرب آسيا للسلة

شباب الأهلي يكسب الشمال في سوبر غرب آسيا للسلة
22 نوفمبر 2023 15:00

 
علي معالي (دبي)

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عاد شباب الأهلي لكرة السلة من العاصمة القطرية الدوحة بفوز مثير على الشمال القطري 96- 63، في دوري سوبر غرب آسيا للسلة، ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم أيضاً كاظمة الكويتي والمنامة البحريني، ويتصدر «الفرسان» القمة منذ البداية بفارق النقاط عن المنامة الذي تفوق على كاظمة 84- 76.
وقدم شباب الأهلي واحدة من أجمل مبارياته في دوري سوبر غرب آسيا، في افتتاح مشاركته بالموسم الثاني من المسابقة ضمن المجموعة الثانية - منطقة الخليج، حيث سيطر الفريق على دقائق اللعب مستفيداً من التفوق الواضح للعملاق الأميركي نيك مينيراث الذي كان قريباً من الثلاثية المزدوجة محرزاً 29 نقطة، و10 تمريرات حاسمة و7 متابعات و2 صد للكرة، وسجل مواطنه تشافون لويس 27 نقطة و8 متابعات و9 تمريرات حاسمة، كما سجل محمد مبارك 16 نقطة وقيس عمر 10 نقاط و11 متابعة «ثنائية مزدوجة».
وظهرت سيطرة «الفرسان» الواضحة من خلال إحصائيات بين الفريقين، حيث كان الأفضل في التمريرات الحاسمة بواقع «25- 11»، والمتابعات «47- 38»، ونسبة التسجيل من مسافة النقطتين بواقع «64% مقابل 43%» والرميات الثلاثية «31% مقابل 24%»، والرميات الحرة «71% مقابل 33%».
ويخوض شباب الأهلي جولته الثانية خارج أرضه أيضاً عندما يلتقي كاظمة 5 ديسمبر المقبل، والجولة الثالثة مع المنامة في دبي 18 ديسمبر المقبل، في ختام مباريات الذهاب، على أن تبدأ مرحلة الإياب بلقاء الشمال مجدداً بالجولة الرابعة 16 يناير المقبل، ويستضيف كاظمة 6 فبراير 2024، والمباراة الختامية في دور المجموعات في المنامة 13 فبراير.

كرة السلة
شباب الأهلي
كاظمة الكويتي
المنامة
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