ميلوني باقٍ مع الشارقة إلى 2026



الشارقة (الاتحاد)



مددت شركة نادي الشارقة لكرة القدم عقد المدافع البرازيلي ماركو ميلوني إلي 2026.

وفرض اللاعب الذي انضم إلى «الملك» في سبتمبر 2019، نفسه على التشكيلة، وظل يشارك بصفة أساسية في أغلب مباريات الفريق، مدافعاً أيمن وأيسر وفي مركز الوسط المدافع، وأسهم بقوة في بطولات الفريق الأربع في الموسم الماضي، وصنع آخر آهداف الفريق الذي كفل له الفوز بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال ميلوني: «سعيد بالوجود هنا، واستمرار عقدي مع الشارقة ضاعف من فرحتي، وحققت مع الفريق العديد من البطولات ولعبت الكثير من المباريات الجيدة في المواسم السابقة».

وأضاف: «في الشارقة نعتبر أسرة واحدة، من لاعبين أجانب ومواطنين وجهاز فني واداري، ونعمل مع بعضنا حتى نتمكن من حصد الانتصارات والصعود إلى منصات التتويج».