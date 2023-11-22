انطلاق منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية



دبي (الاتحاد)



انطلقت في مقر الهيئة العامة للرياضة في دبي فعاليات منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية في نسخته الأولى، والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة تحت شعار «الرياضة وجودة الحياة» من 22 إلى 24 نوفمبر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الرياضة للجميع، بهدف تعزيز الرياضة المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي ونشر الثقافة الرياضية في مختلف الأوساط المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للعلوم الرياضية وتعزيز دورها في نقل المعرفة في المجالات الرياضية.

ويفتتح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، فعاليات اليوم الرئيس للمنتدى غداً، والذي يتضمن جلسات حوارية مهمة حول عدد من الموضوعات المعنية بطرح الحلول ومناقشة القضايا الرئيسة الأكثر أهمية في مجال الرياضة المجتمعية على المستويين المحلي والخليجي، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما يشهد اليوم الثاني افتتاح المعرض الرياضي المصاحب للمنتدى لعرض أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تمكين استدامة الرياضة المجتمعية وسيتاح المعرض للزيارة في اليوم الثالث.

وخلال اليوم الأول من المنتدى، استعرضت الإمارات والوفود المشاركة من السعودية وعُمان والبحرين تجاربهم وأفضل الممارسات للارتقاء بالرياضة المجتمعية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وزيادة التبادل البحثي على كافة الصعد، وتفعيل الشراكات سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخليجي وتبادل الخبرات لتعريف كافة فئات المجتمع في المنطقة بأنواع مختلفة من الرياضات وحثهم على ممارستها.

ويحضر المنتدى عبدالله علي الربعي، رئيس قطاع الشؤون الإنسانية والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية البارزة من الشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية ورؤساء الاتحادات الرياضية وممثلي عدد من الجهات الرياضية من مختلف الدول المشاركة بالمنتدى، إلى جانب مجموعة من الباحثين الشباب من كافة دول مجلس التعاون الخليجي.

وجدير بالذكر أن الرياضة المجتمعية تمثل محوراً رئيساً ضمن منظومة عمل الهيئة العامة للرياضة لتحقيق رؤيتها الراسخة بخلق مجتمع رياضي رائد محقق لإنجازات عالمية، وتواصل الهيئة جهودها لتمكين وتحفيز كافة أفراد المجتمع لممارسة الرياضة وتعزيز تنافسية واستدامة القطاع الرياضي، ويعد المنتدى إحدى أبرز مبادرات الهيئة الطموحة المنبثقة عن خطط الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى غرس ثقافة رياضية قائمة على التنافسية والأخلاق والروح الرياضية العالية حتى تصبح الرياضة بمثابة أسلوب حياة لمختلف أفراد المجتمع.