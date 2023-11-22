الخميس 23 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انطلاق منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية

انطلاق منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية
22 نوفمبر 2023 16:36

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين


انطلقت في مقر الهيئة العامة للرياضة في دبي فعاليات منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية في نسخته الأولى، والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة تحت شعار «الرياضة وجودة الحياة» من 22 إلى 24 نوفمبر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الرياضة للجميع، بهدف تعزيز الرياضة المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي ونشر الثقافة الرياضية في مختلف الأوساط المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للعلوم الرياضية وتعزيز دورها في نقل المعرفة في المجالات الرياضية.
ويفتتح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، فعاليات اليوم الرئيس للمنتدى غداً، والذي يتضمن جلسات حوارية مهمة حول عدد من الموضوعات المعنية بطرح الحلول ومناقشة القضايا الرئيسة الأكثر أهمية في مجال الرياضة المجتمعية على المستويين المحلي والخليجي، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما يشهد اليوم الثاني افتتاح المعرض الرياضي المصاحب للمنتدى لعرض أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تمكين استدامة الرياضة المجتمعية وسيتاح المعرض للزيارة في اليوم الثالث.
وخلال اليوم الأول من المنتدى، استعرضت الإمارات والوفود المشاركة من السعودية وعُمان والبحرين تجاربهم وأفضل الممارسات للارتقاء بالرياضة المجتمعية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وزيادة التبادل البحثي على كافة الصعد، وتفعيل الشراكات سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخليجي وتبادل الخبرات لتعريف كافة فئات المجتمع في المنطقة بأنواع مختلفة من الرياضات وحثهم على ممارستها.
ويحضر المنتدى عبدالله علي الربعي، رئيس قطاع الشؤون الإنسانية والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية البارزة من الشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية ورؤساء الاتحادات الرياضية وممثلي عدد من الجهات الرياضية من مختلف الدول المشاركة بالمنتدى، إلى جانب مجموعة من الباحثين الشباب من كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وجدير بالذكر أن الرياضة المجتمعية تمثل محوراً رئيساً ضمن منظومة عمل الهيئة العامة للرياضة لتحقيق رؤيتها الراسخة بخلق مجتمع رياضي رائد محقق لإنجازات عالمية، وتواصل الهيئة جهودها لتمكين وتحفيز كافة أفراد المجتمع لممارسة الرياضة وتعزيز تنافسية واستدامة القطاع الرياضي، ويعد المنتدى إحدى أبرز مبادرات الهيئة الطموحة المنبثقة عن خطط الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى غرس ثقافة رياضية قائمة على التنافسية والأخلاق والروح الرياضية العالية حتى تصبح الرياضة بمثابة أسلوب حياة لمختلف أفراد المجتمع.

الإمارات
دبي
الهيئة العامة للرياضة
آخر الأخبار
أوكرانية في ميدان الاستقلال وسط كييف مع بدء موسم سقوط الثلج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
اليوم 00:59
طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: غزة باتت المكان الأخطر في العالم للأطفال
اليوم 00:59
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين
اليوم 00:59
بايدن على متن الطائرة الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن يحيي الذكرى الستين لاغتيال جون كينيدي
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر استمرار الأزمة في السودان
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©