«دولي الصقور» يكشف قائمة المتحدثين بالملتقى الأول

أبوظبي (الاتحاد)



كشف الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور عن قائمة المتحدثين المشاركين في الملتقى الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والذي يقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وتستضيفه دبي 14 ديسمبر المقبل عن طريق الموقع الإلكتروني الذي أطلقه الاتحاد وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع المهتمين بفتح المجال للتسجيل على مدار 22 يوماً قبل انطلاق الحدث العلمي الأول من نوعه الذي يستعرض جهود وخبرات نخبة من المعنيين برياضة الصقور، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات المتبعة في سبيل الارتقاء بهذه الرياضة العريقة، والحفاظ على مقدراتها وترسيخ مكتسباتها مع الوصول بها إلى آفاق أرحب من التميز والازدهار.

وتتضمن قائمة المتحدثين بالجلسة الرئيسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومعالي ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة «IAF»، فيما يشهد الملتقى جلستين ذات موضوعات متنوعة؛ إذ يشارك في الجلسة الأولى التي تقام تحت عنوان «دور الإمارات نحو المساهمة في تطوير واستدامة رياضات الصقور» 4 متحدثين، وهم محمد سلطان النعيمي وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، وعبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسلطان إبراهيم المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، ومحمد خليفة البدواوي رئيس نادي الشارقة للصقارين.

وتتضمن الجلسة الثانية التي تقام تحت عنوان «الفرص ومستقبل رياضات وسباقات الصقور على المستوى الدولي» 4 متحدثين من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وهم خوسيه رويز رئيس الجمعية الإسبانية للصقارين، عبد الرحمان بلخير رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية للصقارة، ودانيال أبركيرو رئيس الجمعية الأرجنتينية للصقور، وزامانكولوف عزمات رئيس اتحاد سالبورون قيرغيزستان.

راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لخّص الخطوات المتتالية التي نفذتها اللجنة المنظمة للملتقى بتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والتي نتج عنها استعدادات متكاملة لإقامة الحدث وتنسيق مستمر مع كافة الشركاء والجهات المحلية والدولية، مشيراً إلى أنه تم اختيار المتحدثين انطلاقاً من إسهاماتهم الثرية وتجاربهم القيّمة وخبراتهم المتراكمة في قطاع رياضة الصقور الغني بالتراث والأصالة، وبما يتماشى مع خصوصية هذه الرياضة وأهدافها المرتبطة بثقافات وحضارات العديد من دول العالم.

وثمن بن مرخان الاهتمام الكبير من مجتمع الصقارة على الصعيد العالمي والكم الهائل من التواصل والاستفسارات للحضور والمشاركة في هذا العرس التراثي العلمي والاستفادة من الأطروحات المتعددة التي سيشهدها الملتقى، لاسيما في ظل استعراض موضوعات ومحاور ذات أهمية كبرى، تمس مستقبل هذه الرياضة وتناقش بفاعلية طموحات منتسبيها وآرائهم وأفكارهم المختلفة.

