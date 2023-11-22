الهاشمي يكرم «موهوب الطاولة»



عجمان (الاتحاد)

أقام رجل الأعمال عادل الهاشمي، حفل تكريم لمحمد سعيد المسيبي بطل الإمارات ولاعب الشارقة لتنس الطاولة، بمقر مركز كواترو الرياضي، بعدما حقق المركز الأول على مستوى الدولة، والمصنف العاشر في التصنيف الدولي لفئة الناشئين تحت 11 عاماً، حيث قدم الهاشمي رئيس مجموعة لافيش للعطور 10 آلاف درهم دعماً للاعب من أجل مواصلة التميز.

وقامت إدارة مركز كواترو بإهداء اللاعب ميدالية الإنجاز وقميص أكاديمية الأرجنتين التابعة لمركز كواترو وكتاب أساطير الرياضة الإماراتية،

وحضر حفل التكريم أحمد الرئيسي مدير مركز شباب عجمان، وعبدالله عبدالعزيز مدير مركز كواترو وأسرة اللاعب وعدد من الشخصيات.

وأعرب محمد سعيد المسيبي عن سعادته بالتكريم الرائع والجميل، وقال: «التكريم سيكون أكبر دافع لي لبذل أقصى الجهود لتقديم الأفضل في المستقبل، والشكر والتقدير إلى الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وأسرة مركز كواترو الرياضي، وعادل الهاشمي.

وأكد عادل الهاشمي رئيس مجلس إدارة مجموعة لافيش للعطور، ضرورة تعاون القطاع العام والخاص في المبادرات والفعاليات التي من شأنها تنمية المجتمع، حيث إن واجبنا نحو وطننا تقديم كل غالي ونفيس، من أجل رفعته وتنميته، خاصة بمشاركة الدولة في تبني الموهوبين والاهتمام بهم، والوقوف بجوارهم لتحقيق الاستدامة في بناء أجيال من المتميزين في المجالات جميعها، الأدبية والعلمية والرياضية.

وأضاف: «محمد سعيد المسيبي يعتبر نموذجاً مشرفاً لأبنائنا الذين رفعوا علم دولتنا عالياً بالمحافل الإقليمية والدولية، ومن حقهم علينا رعايتهم وتقديرهم، وتقديم لهم الدعم كله الذي يليق بهم، فهذه النماذج تبث روح التفوق والنجاح في نفوس النشء، وتحمس الشباب على التنافس والرغبة في الوصول للعالمية بشتى المجالات.

وأكد الهاشمي أن تكريم اللاعب يأتي في إطار اهتمامنا بالمشاركة المجتمعية، وعلى الجميع أن يقدم الرعاية والدعم لأفراد المجتمع المتميزين، وعلينا أن نسعى جاهدين لرفعة وطننا، والوقوف خلف قيادتنا الرشيدة، لنكون ضمن مصاف دول العالم المتقدمة.