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الرياضة

منافسة مشتعلة بين فيراري ومرسيدس على «وصافة الصانعين»

منافسة مشتعلة بين فيراري ومرسيدس على «وصافة الصانعين»
22 نوفمبر 2023 18:00

أبوظبي (الاتحاد)

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رغم الهيمنة المُطلقة لريد بُل على منصات التتويج، خلال سباقات الموسم الحالي لبطولة «الفورمولا-1»، تتجه أنظار عشاق السرعة والأدرينالين إلى حلبة مرسى ياس لمتابعة النسخة الخامسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد الكبرى ل «الفورمولا-1» في أبوظبي، الذي يحمل في جعبته الكثير من الأحداث المشوّقة التي تحسم المنافسة المشتعلة بين باقي الفرق والسائقين في البطولة.
ومع ارتفاع حماس مشجعي رياضة السيارات لمنافسات السباق الثالث والعشرين لهذا الموسم، يستعد ريد بُل لخوض آخر سباقات الموسم بعد حسمه لقب بطولة الصانعين، بفارق 430 نقطة حالياً، وتمكّن سائِقَيه، ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، من ضمان المركزين الأول والثاني لبطولة السائقين.
وبعد الأداء المميز الذي أبداه سائقو فريق فيراري خلال سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، تمكّن الفريق من تقليص فارق النقاط الذي يفصله عن ميرسيدس إلى أربع نقاط فقط. إذ شهد السباق الأخير تحقيق كارلوس ساينز المركز السادس، على الرغم من بدئه السباق في المركز 12 على شبكة الانطلاق، إثر عقوبة التراجع 10 مراكز التي تلقاها.
في حين أبهر شارل لوكلير الحضور بإصراره على تحقيق المركز الثاني على منصة التتويج بعد معركة حامية الوطيس بينه وبين سيرجيو بيريز في اللفة الأخيرة من السباق. وبذلك، ضمن فريق فيراري 16 نقطة في رصيده، مقارنة بـ10 نقاط حقّقها سائقا فريق مرسيدس، لويس هاميلتون وجورج راسل، اللذان حلّا في المركز السابع والثامن على التوالي.
وخلال منافسات جائزة لاس فيجاس الكبرى، قدّم لانس سترول سائق أستون مارتن واحداً من أفضل سباقاته على الإطلاق، حيث أنهى السائق الكندي، البالغ 25 عاماً، السباق في المركز الخامس، بعد أن انطلق من المركز 19 على شبكة الانطلاق، في حين حقّق زميله في الفريق، فرناندو ألونسو، المركز التاسع، بعد خروج سيارته عن السيطرة في اللفة الأولى من السباق.
وبذلك، تمكّن السائقون من إضافة 12 نقطة إلى رصيد فريقِهما، مُقلّصين الفارق مع فريق مكلارين إلى 11 نقطة فقط، حيث أضاف الأخير نقطتين فقط إلى رصيده عقب فوز أوسكار بياستري بالمركز العاشر في السباق واللفة الأسرع في السباق.
ويشهد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي هذا الأسبوع، تنافساً حماسياً على المركز السابع في بطولة الصانعين، بين يليامز «28 نقطة» وألفا تاوري «21 نقطة» وألفا روميو «16 نقطة» وهاس «12 نقطة»، وذلك بعد عدم تمكّن أي من سائقي تلك الفرق حصد أي نقاط خلال سباق جائزة لاس فيجاس، حيث تقدّمهم أليكس ألبون من ويليامز بتحقيقه المركز الثاني عشر مع نهاية السباق.


 

الإمارات
أبوظبي
الفورمولا-1
حلبة مرسى ياس
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