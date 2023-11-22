البلوشي يتصدر «دولية دبي» للقفز بالمظلات

دبي (الاتحاد)



تصدر عبد الرحمن البلوشي نجم منتخبنا «دقة الهدف»، ضمن بطولة دبي الدولية السابعة للقفز بالمظلات، والتي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية بمنطقة سكاي دايف دبي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 168 قافزاً وقافزة يمثلون 28 دولة.

وجاء صدارة البلوشي، بعدما نجح في تسجيل صفر من السنتيمترات في القفزات الثلاث، فيما حل البوسني سينسا فوجاكوفيك في المركز الثاني برصيد 2 سم، وتساوى 3 قافزين على المركز الثالث، هم النمساوي سباستيان جريزر، والتشيكي جاكوب بافاليسك، والإماراتي محمد عبيد السويدي برصيد 3 سم.

وعلى صعيد الفرق في دقة الهدف، تصدر التشيك المركز الأول برصيد 17 سم، والنمسا ثانياً «23 سم«، وإسبانيا «24 سم»، وتساوى المنتخب الأميركي مع منتخب الإمارات «أ» «25 سم» وجاء منتخب الإمارات «ب» خامساً برصيد 29 سم، وفي فردي السيدات لمسابقة دقة الهدف تصدرت النمسا البطولة «28 سم» بينما جاءت فرنسا في المركز الثاني «42 سم».

وتصدر الأميركي كريت باسالوم مسابقة التزحلق على الماء، وحل الفرنسي فيجا كيدريك في المركز الثاني، والثالث ميهال كورونيللا والأميركي بريك جوستن رابعاً، والإيطالي ماريو فاتوروسو خامساً.

من جانبه، أشاد على عمر مدير إدارة الفعاليات بمجلس دبي الرياضي بروعة التنظيم، منوهاً إلى أن بطولات الرياضات الجوية تشهد إقبالاً كبيراً من الدول الأوروبية، كما أشاد بجهود اتحاد الرياضات الجوية، واللجنة المنظمة والعمل داخل اللجان، وبات لدى أبناء الإمارات خبرات إدارية وتنظيمية كبيرة، وهو ما لمسناه في 3 بطولات متتالية هي «هايك آند فلاي» وبطولة أوروبا وبطولة دبي للقفز بالمظلات.