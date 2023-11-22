الخميس 23 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البلوشي يتصدر «دولية دبي» للقفز بالمظلات

البلوشي يتصدر «دولية دبي» للقفز بالمظلات
22 نوفمبر 2023 18:02

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين


تصدر عبد الرحمن البلوشي نجم منتخبنا «دقة الهدف»، ضمن بطولة دبي الدولية السابعة للقفز بالمظلات، والتي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية بمنطقة سكاي دايف دبي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 168 قافزاً وقافزة يمثلون 28 دولة.
وجاء صدارة البلوشي، بعدما نجح في تسجيل صفر من السنتيمترات في القفزات الثلاث، فيما حل البوسني سينسا فوجاكوفيك في المركز الثاني برصيد 2 سم، وتساوى 3 قافزين على المركز الثالث، هم النمساوي سباستيان جريزر، والتشيكي جاكوب بافاليسك، والإماراتي محمد عبيد السويدي برصيد 3 سم.
وعلى صعيد الفرق في دقة الهدف، تصدر التشيك المركز الأول برصيد 17 سم، والنمسا ثانياً «23 سم«، وإسبانيا «24 سم»، وتساوى المنتخب الأميركي مع منتخب الإمارات «أ» «25 سم» وجاء منتخب الإمارات «ب» خامساً برصيد 29 سم، وفي فردي السيدات لمسابقة دقة الهدف تصدرت النمسا البطولة «28 سم» بينما جاءت فرنسا في المركز الثاني «42 سم».
وتصدر الأميركي كريت باسالوم مسابقة التزحلق على الماء، وحل الفرنسي فيجا كيدريك في المركز الثاني، والثالث ميهال كورونيللا والأميركي بريك جوستن رابعاً، والإيطالي ماريو فاتوروسو خامساً. 
من جانبه، أشاد على عمر مدير إدارة الفعاليات بمجلس دبي الرياضي بروعة التنظيم، منوهاً إلى أن بطولات الرياضات الجوية تشهد إقبالاً كبيراً من الدول الأوروبية، كما أشاد بجهود اتحاد الرياضات الجوية، واللجنة المنظمة والعمل داخل اللجان، وبات لدى أبناء الإمارات خبرات إدارية وتنظيمية كبيرة، وهو ما لمسناه في 3 بطولات متتالية هي «هايك آند فلاي» وبطولة أوروبا وبطولة دبي للقفز بالمظلات. 

الإمارات
دبي
سكاي دايف دبي
آخر الأخبار
أوكرانية في ميدان الاستقلال وسط كييف مع بدء موسم سقوط الثلج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
اليوم 00:59
طفل يقف بين أنقاض منزله المدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: غزة باتت المكان الأخطر في العالم للأطفال
اليوم 00:59
لانا نسيبة تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان هدنة في غزة وتبادل المحتجزين
اليوم 00:59
بايدن على متن الطائرة الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن يحيي الذكرى الستين لاغتيال جون كينيدي
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر استمرار الأزمة في السودان
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©