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الرياضة

تجربة ياس الشاملة تفتح أبواب الترفيه والمغامرة والثقافة

تجربة ياس الشاملة تفتح أبواب الترفيه والمغامرة والثقافة
22 نوفمبر 2023 18:04

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يتيح سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي، لضيوفه من المقيمين في الدولة والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم تجربة رياضية ترفيهية ثقافة متكاملة عن طريق تجربة ياس الشاملة، التي تتوفر في جميع تذاكر سباق عطلة الأسبوع.
وتقدم تذكرة سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لهذا العام خيارات ترفيه غير مسبوقة لجمهور الحدث العالمي، وتتضمن مجموعة واسعة من التجارب المجانية الجديدة، بما يوفر للزوار مجموعة لا حصر لها من الخيارات للاستمتاع بإقامتهم وزيارتهم إلى أبوظبي.
وبالإضافة إلى الدخول إلى حلبة مرسى ياس لمتابعة منافسات بطولة العالم للفورمولا1 سباقات الدعم المرافقة للحدث هذا العام، وابتداءً من الأربعاء 22 ولغاية الاثنين 27 نوفمبر، يمكن لحاملي تذاكر السباق الاستمتاع بخيارات الترفيه المتنوعة وعالمية المستوى في جزيرة ياس، من خلال الدخول مجاناً إلى إحدى المدن الترفيهية الفريدة في جزيرة ياس، والتي تتضمن كلًا من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي.
كما يفتح كل من قصر الوطن ومتحف اللوفر أبوظبي أبوابهما مجاناً أمام حاملي تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، خلال الفترة الواقعة ما بين الأربعاء 22 والاثنين 27 نوفمبر.
ومع مغيب الشمس وإسدال الستار على مجريات الإثارة على مسار السباق في كل من أيام عطلة الأسبوع، يستقبل الاتحاد بارك جمهور الفورمولا1 حيث تقام حفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق المقدمة من e&. ويستهل كل من آفا ماكس والدي جاي تييستو برنامج حفلات هذا الموسم مساء الخميس 23 نوفمبر.
ويحيي نجم موسيقى الآر إن بي العالمي كريس براون حفلة مساء الجمعة 24 نوفمبر، فيما تقدم نجمة موسيقى الكاونتري والبوب شانيا تواين مجموعة من أجمل أغانيها لجمهور السباق مساء السبت، ويختتم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2023 فعالياته بأجواء موسيقى الروك أند رول الصاخبة بحفل موسيقي تحييه فرقة فو فايترز مساء الأحد 26 نوفمبر.

الإمارات
أبوظبي
الفورمولا-1
حلبة مرسى ياس
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