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الرياضة

تعليقات «غير سارّة» فتحت شهيّة سون!

تعليقات «غير سارّة» فتحت شهيّة سون!
22 نوفمبر 2023 19:41

 
سيول (أ ف ب) 

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اعتبر الهداف الكوري الجنوبي سون هيونج-مين أن تعليقات «غير سارّة» من نظرائه الصينيين، دفعته إلى التألق وتسجيل ثنائية خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسجّل مهاجم توتنهام الإنجليزي هدفين وصنع ثالثاً في المباراة التي فاز فيها رجال المدرب الألماني يورجن كلينسمان 3-0، أمام أكثر من 40 ألف متفرّج في شنجن.
وبهذا الفوز، عززت كوريا الجنوبية صدارتها للمجموعة الثالثة مع ست نقاط من مباراتيها الافتتاحيتين في التصفيات، مسجلة ثمانية أهداف مع شباك نظيفة.
وقال سون لقنوات كورية جنوبية بعد المباراة «بصراحة، عندما سمعت المنتخب والإعلام الصينيين يقولون إنهم يعرفون كيف يوقفونني، وإنهم غير مهتمين بتواجدي، لم يكن ذلك محط سرور».
وأضاف المهاجم «31 عاماً»: «عندما ألعب كرة القدم أحترم جميع اللاعبين».
وافتتح سون التسجيل بعد مرور 11 دقيقة من ركلة جزاء احتُسبت إثر عرقلة مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي هوانج هي تشان داخل المنطقة، ليحتفل بعدها بحركة إسكات الجماهير، قبل أن يضيف الثاني عندما ارتقى لركنية وتابعها في الشباك قبيل نهاية الشوط الأول، وبهذين الهدفين، رفع سون رصيده من الأهداف الدولية إلى 38 في 114 مشاركة مع منتخب بلاده.

تصفيات كأس العالم
كوريا الجنوبية
الصين
سون هيونج مين
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