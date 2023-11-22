هل لجأت الشرطة البيروفية للعنف؟.. لاعبو فنزويلا يجيبون!

كراكاس (أ ف ب)



اتهم لاعبون من المنتخب الفنزويلي الشرطة البيروفية باللجوء إلى العنف وضربهم، بعد نهاية المباراة بين المنتخبين في العاصمة ليما، ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، وحين توجّه لاعبو فنزويلا لتحية جماهيرهم في المدرجات بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، شعرت الشرطة المخوّلة بالحفاظ على الأمن «بالغضب وأخرجت الهراوات لضربنا»، حسب ما أوضح قلب الدفاع ناهويل فيراريسي عبر وسائل إعلام اتحاده المحلي.

وتابع «لقد ضربوني مرتين وألحقوا بي الأذى قليلاً (بإصبعين)، لكن الأمر لم يكن خطيراً»، مشيراً إلى أن الضرب حصل عندما كان يهم برمي قميصه باتجاه جماهير «فينوتينتو».

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعبي المنتخب الفنزويلي وهم يتجادلون بعنف مع ضباط الشرطة البيروفية الذي لوح البعض منهم بهراواتهم.

وتحتل فنزويلا المركز الرابع في المجموعة المشتركة مع 9 نقاط، فيما تقبع البيرو التي لم تحقق أي فوز بعد 6 جولات في قاع الترتيب برصيد نقطتين من تعادلين وأربع هزائم.

كما تأجلت في الجولة نفسها، بداية مواجهة البرازيل والأرجنتين على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو لمدة نصف ساعة بسبب اشتباكات في المدرجات بين مشجعي البلدين والشرطة المحلية، انتهى اللقاء بفوز «ألبيسيلستي» 1-0.