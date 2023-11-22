أندرسن: الإمارات قوة عالمية في الألعاب الإلكترونية



أبوظبي (الاتحاد)



يرى فين أندرسن نجم الرياضات الإلكترونية، أن الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح، لتصبح قوة عالمية في مجال الرياضات الإلكترونية، ويتطلع إلى العودة إلى أبوظبي للمنافسة في نهائيات بطولة BLAST Premier العالمية.

ويشارك فين أندرسن، في عالم الرياضات الإلكترونية، إلى جانب زملائه في فريق Faze Clan، ضمن بطولة BLAST Premier العالمية التي تقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس 16 و17 ديسمبر المقبل، ويعتبر واحداً من 8 فرق تتنافس في بطولة العالم بلعبة كاونتر سترايك، التي تمثل ختام الموسم ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار.

وهذه المرة الثانية التي يشارك فيها أندرسون في أبوظبي، بعد بطولة العام الماضي، وأبدى اللاعب «33 عاماً» إعجابه بما رآه من شغف في الإمارات تجاه الرياضات الإلكترونية، مؤكداً أنها لن تكون مفاجأة إذا أقيمت المزيد من البطولات العالمية في المستقبل في الإمارات. وقال: من المهم في أي مجال من مجالات الرياضة أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص حول العالم، وهذا يعني اللعب في مدن جديدة، وتتزايد الرياضات الإلكترونية بمرور العام، ونحن بحاجة إلى نشرها وإظهار أن كاونتر سترايك أو الرياضات الإلكترونية ممتعة للمشاهدة مباشرة من موقع الحدث وليس من المنزل.

وأضاف: لهذا السبب استمتعت باللعب في أبوظبي العام الماضي، وفوجئت بمدى شغف المشجعين لأنهم يحبون الألعاب حقاً، وآمل أن تقام نهائيات بطولات العالم فيها في المستقبل لأنها كانت تجربة رائعة، ومتشوق للعودة إلى أبوظبي واللعب فيها مرة أخرى في ديسمبر.