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الرياضة

اختبارات متفاوتة لـ«ثلاثي المقدمة» في «دوري الأولى»

اختبارات متفاوتة لـ«ثلاثي المقدمة» في «دوري الأولى»
23 نوفمبر 2023 00:52

دبي (الاتحاد)

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العروبة يعزز الصدارة بـ«القوة 25»

يختبر العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى، في مواجهة ضيفه التعاون «السادس»، في انطلاق مباريات «الجولة العاشرة» اليوم، والتي تشهد لقاء الظفرة «الوصيف»، أمام ضيفه الذيد، فيما يستقبل دبا الحصن «الثالث» ضيفه مصفوت، فيما يلتقي العربي ضيفه الفجيرة، وتتواصل الجولة غداً بمباراتي الجزيرة الحمراء ودبا، الحمرية والرمس، فيما تأجلت مواجهة جلف يونايتد يونايتد حتى أول ديسمبر المقبل.
ويتصدر العروبة ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، مقابل 18 نقطة للظفرة «الوصيف»، و15 نقطة لدبا الحصن الثالث بفارق المواجهات أمام الجزيرة «الرابع».
مباريات اليوم 
العروبة – التعاون 16:40
دبا الحصن – مصفوت 16:40
العربي – الفجيرة 16:45
الظفرة – الذيد 17:00
مباريات الغد
الجزيرة الحمراء – دبا 16:40
الحمرية – الرمس 16:45
1 ديسمبر 
جلف يونايتد – يونايتد 16:45

دوري الأولى
دوري الدرجة الأولى
العروبة
التعاون
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