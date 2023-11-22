سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بجائزة الشيخة جواهر القاسمي

الشارقة (الاتحاد)

كرَّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، الفائزين بجائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي في دورتها الأولى، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

وألقت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، رئيسة جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، كلمة تناولت خلالها بدايتها مع الرياضة منذ الصغر وشغفها بممارستها وآثارها الإيجابية، وقالت: «تعرفت في طفولتي على البيئة الرياضية مصنعاً للقيم الإيجابية، ومساحة لتربية النفس على روح المثابرة والأخلاق النبيلة، وعلى هذه الفكرة، نما شغفي للنشاط الرياضي، وتعلمت منه الانضباط والقيادة، وأهمية الصحة البدنية، وكبرت على هذا الفكر الذي أصبح وجهة أساسية للتطور في مسيرة إمارة الشارقة، بأن تكون الرياضة أسلوب حياة لدى جميع أفراد الأسرة في نسيج مجتمع الإمارة».

وأضافت سموها: «جاء إطلاقنا لجائزة للتميز الرياضي، التي تحتفي بأفراد تركوا بصماتهم الخاصة في الرياضة المحلية المجتمعية بجهود شخصية، وقد تبدو تلك الجهود لأصحابها مجرد محاولات فردية يدفعها شغف الإنجاز، لكننا نرى في كل منهم نموذجاً معطاءً يسهم في بناء جيل يهتم بالأنشطة الرياضية وبتوعية المجتمع عن أهميتها، ليجد لها الفرد مكاناً خلال يومه، وبالأخص مع تتابع المسؤوليات وتراكم الأهداف التي يتطلع الفرد إلى تحقيقها، قد يتم تهميش بعض الأهداف على حساب منجزات أخرى، ومع وجود أشخاص استطاعوا أن يصلوا إلى مرحلة التوازن في العطاء الرياضي والتميز العملي والأكاديمي، كان لزاماً أن تُكرم هذه الجهود وتنال نصيبها من الاهتمام لتكون قدوات يُحتذى بها، وتتعلم منها الأجيال الناشئة».

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور عرضاً مصوراً عن الجائزة، يتناول الجهود المبذولة من قبل اللجان التي عملت في الجائزة والورش التوعوية واللقاءات والندوات للأندية والأفراد التي تمت خلال فترة استقبال ملفات الترشيح، وصولاً إلى المقابلات الشخصية للمتأهلين واختيار الفائزين في الجائزة بمختلف فئاتها.

ألقى بعدها عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس مجلس أُمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، كلمة أعرب خلالها عن جزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على توجيهات سموه السديدة ودعمه اللامحدود، وحرصه البالغ على غرس القيم والمبادئ في نفوس أفراد المجتمع، وإلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على جهودها الرامية لدعم الرياضة والرياضيين وتقديرهما، والتي من بينها رعاية هذه الجائزة الاستثنائية التي تزداد قيمة ومعنى بحمل اسم سموها.

وألقى الحزامي الضوء على فئات الجائزة المختلفة، مهنئاً جميع الفائزين من أفراد ومؤسسات، ومشيداً بجهودهم المبذولة التي أقنعت نخبة المحكمين الذين عملوا بجد وإتقان، والتزموا الدقة والحياد، للوصول إلى نتيجة منصفة تليق بالجائزة وما تمثله.

وقام سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بتكريم الفائزين بجائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي بمختلف فئاتها، حيث فاز في فئة الريادة الرياضية مبخوت عويضة الكربي كأفضل رياضي ناشئ، فيما نال المركز الأول رحمه خالد الشامسي كأفضل رياضي صاعد، بينما حصل محمد عبدالله القايدي على جائزة المركز الأول لأفضل رياضي شاب.

أما في فئة شركاء المستقبل، فقد فاز سلطان محمد اليحيائي بجائزة أفضل ناشط في المحافل الرياضية، فيما نال أحمد عبدالرحمن العويس جائزة أفضل صانع للفرص الرياضية، وعلى الصعيد الإعلامي فاز محمد عمران آل علي بجائزة أفضل مؤثر إعلامي رياضي، ونال جائزة أفضل رياضي موجه علي بن محمد علوي، أما على صعيد الأُسر الرياضية فقد نالت أُسرة سيف محمد الزري الشامسي جائزة أفضل أسرة رياضية، وعلى مستوى المؤسسات فاز بجائزة أفضل مؤسسة داعمة مالياً مؤسسة مراد عبدالله مراد، فيما نالت ناشئة الشارقة جائزة أفضل مؤسسة داعمة رياضياً.

وحصل الشيخ محمد بن سعود القاسمي على وسام شخصية العام الرياضية، والتي راعى فيها مجلس الأمناء مجموعة من المعايير في مقدمتها بصمة نجاح المرشح الرياضية، وأثره الإيجابي في المجال الرياضي من خلال ممارسات وأنشطة وفعاليات غير مسبوقة جعلته محل تقدير للرياضيين، بالإضافة إلى إنجازاته الرياضية المؤثرة على مدار السنوات الماضية، وفي فئة إنجاز العمر فاز بجائزة المركز الأول الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي تقديراً لجهوده ومسيرته الرياضية التي تعزز القيم الرياضية والنهج الرياضي المجتمعي، فيما حصلت أمينة ثاني الجلاف على وسام الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي ضمن التكريم الخاص «البصمة الرياضية»، والتي أسهمت في السمعة الرياضية الإيجابية ومسيرتها العامرة بالعمل في المجال الرياضي تطوعاً عبر محطات عديدة تفوق 40 عاماً وتركت بصمة واضحة على الآخرين وأصبحت قدوة لكل رياضي.شهد حفل التكريم الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وممثلي الأندية الرياضية واللاعبين.



جوائز خاصة

كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الفائزين بالجوائز الخاصة التي استحدثها مجلس الأمناء. وفاز نادي اتحاد كلباء بفئة النادي الأكثر مشاركة، كما نال نادي اتحاد كلباء مناصفة مع نادي دبا الحصن جائزة فئة أفضل منسق، أما على مستوى الأندية التخصصية، فقد حاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول في فئتي النادي الأكثر مشاركة، وفئة أفضل منسق، إضافة إلى تكريم المؤسسات والجهات الداعمة والراعية للجائزة.