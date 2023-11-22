راشد الظاهري يقود طموحات ياس هيت في «فورمولا4»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن ياس هيت للسباقات، أسماء سائقيه المشاركين في جولة كأس فورمولا4 الإمارات التي تقام على أرضه في حلبة مرسى ياس، خلال عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1، ويشهد موسم فورمولا4 في الإمارات حضور مواهب واعدة، وعودة سائقين قدموا أداءً باهراً في الموسم الماضي.

وتتضمن قائمة السائقين الجدد في الفريق السائق الإماراتي الشاب راشد الظاهري، الذي يشارك في سباقات السيارات أحادية المقعد على حلبة مرسى ياس لأول مرة في مسيرته، ويأتي ذلك بعد تقديم أداء مبهر في بطولة فورمولا4 إيطاليا، حيث كان السائق الأصغر عمراً على شبكة الانطلاق.

وخلال أول موسم له في البطولة، تمكن راشد الظاهري، من عبور خط نهاية السباق ضمن العشرة الأوائل في 12 سباقاً في أول موسم بالبطولة، ليتابع أداءه القوي، ويحقق المركز الثالث في النسخة الـ 70 من سباق الجائزة الكبرى للفورمولا4 في ماكاو، قبيل مشاركته في مع فريق ياس هيت هذا الأسبوع.

فيما تمثل السائقتان الإماراتيتان الشابتان حمدة وآمنة القبيسي فريق ياس هيت في منافسات جولة فورمولا4 الإمارات في أعقاب أدائهما القوي خلال الموسم الافتتاحي لأكاديمية الفورمولا1 في عام 2023.

وتشهد عطلة الأسبوع مشاركة آمنة القبيسي في صفوف أكاديمية ياس هيت للسباقات، حيث توظف خبرتها الواسعة في السباقات على مسار حلبة مرسى ياس ضمن بطولة فورمولا4 الإمارات، وتعود السائقة الإماراتية إلى أجواء المنافسة في أبوظبي بعد موسم مهم وناجح في منافسات أكاديمية الفورمولا-1، حيث سجلت انتصارين في السلسلة المكونة من سبع جولات.

كما تعود حمدة القبيسي إلى مرائب فريق ياس هيت للسباقات بعد أن مثلت ألوان الفريق في بطولة فورمولا4 الإمارات في وقت سابق من هذا العام، وبدورها، تعود حمدة إلى أبوظبي بعد موسم مبهر في أكاديمية الفورمولا1 حيث سجلت أربعة انتصارات.

كما يشارك الأسترالي الشاب زاك سكولار لأول مرة في سباقات السيارات أحادية المقعد في صفوف فريق ياس هيت في موسم 2024.

ويستضيف مسار حلبة مرسى ياس ثلاثاً من جولات البطولة الخمس لموسم 2024، والتي تقام بالتناوب بين دبي وأبوظبي. وتتنافس الفرق على حلبة مرسى ياس في الجولة قبل الأخيرة، في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، فيما تستضيف دبي الجولة الختامية من الموسم من 16 إلى 18 فبراير.