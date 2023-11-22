سيف النعيمي: العالم على موعد مع «نسخة استثنائية» في ياس

أبوظبي (الاتحاد)

وصف سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة، النسخة الخامسة عشرة من جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» التي تستضيفها حلبة مرسى ياس بداية من اليوم، بالاستثنائية، وأكد أن النسخة الحالية لها خصوصية شديدة، لا سيما أنها تأتي ضمن احتفال الحلبة باستضافة الحدث العالمي للعام الخامس عشر على التوالي، كما أنها النسخة الأولى التي تنظمها شركة إثارة، ما يعني أن الجمهور على موعد مع حدث كبير واستثنائي على المضمار وفي الواحات، وكذلك خارج الحلبة في الفعاليات الترفيهية مثل الحفلات.

وأعلن وجود مجموعة من المنتجات الجديدة التي تطل بها حلبة ياس هذا العام، أبرزها تطبيق «أبوظبي جي بي» الذي يتيح تجربة ممتعة ورائدة لجمهور «الفورمولا-1» وزوار ياس، وكشف عن تدشين مجموعة من المدرجات الجديدة التي سوف تقام خلال هذه النسخة لتوفير أكبر عدد من المقاعد لتلبية الإقبال الزائد على تذاكر السباق.

وقال: «هناك مدرجات بسعة 3 آلاف مقعد تم بناؤها على نهاية الخط المستقيم، وكذلك ستوجد المدرجات في بداية الخط المستقيم والتي كانت موجودة في نسخة العام الماضي أيضاً، كما أعلن وجود مقاعد جديدة بشرفة المنعطف الثاني بعدد 700 مقعد، مشيراً إلى أن هذه الشرفة توفر زاوية رؤية جديدة تماماً ويستمتع الحضور بها بشكل كبير للغاية، منوهاً إلى أن هذه الشرفة يتم توفير الخدمات فيها مع مجموعة من المطاعم العالمية الكبرى.

وفيما يخص التذاكر وكيفية الدخول بها وكذلك طرق الحصول عليها، أعلن النعيمي إطلاق تطبيق «أبوظبي جي بي» لتسهيل الأمور كافة للجمهور، خاصة فيما يتعلق بطريقة الحصول على التذكرة، وكذلك نقلها من شخص إلى آخر بطريقة سلسلة وآمنة للغاية.

وتحدث النعيمي عن شركة إثارة، مؤكداً أنها تمتلك خبرات طويلة للغاية في مجال تنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية لكونها ناتجة عن دمج بين شركتي فلاش وأبوظبي لإدارة رياضة السيارات، مشيراً إلى امتلاك إثارة لفريق عمل محترف ومتميز، لديه خبرات تصل إلى أكثر من 15 عاماً، تم خلالها تنظيم أكثر من 700 فعالية على مستوى عالمي، ووصل عدد الجمهور الذي تابع هذه الفعاليات إلى 16 مليون مشاهد من أرض الأحداث.

وأضاف: «هذه الخبرات ستكون في خدمة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ (الفورمولا-1)»، منوهاً إلى أنه تم التركيز على مجموعة من المنتجات التي تخدم السياحة في أبوظبي، لا سيما أن 73 بالمائة من زوار النسخة الماضية جاءوا من خارج الدولة، الأمر الذي يعني ضرورة توفير منتجات تساعدهم في التعرف على معالم أبوظبي الشهيرة.

وأكد أن عدد الحضور في العام الماضي وصل إلى 160 ألف متفرج على مدار الأيام الأربع، لذلك فإن الجميع مستعد لاستقبال الجمهور الغفير.

وأعلن إتاحة الفرصة أمام حاملي تذاكر «الفورمولا-1» لزيارة معالم كبيرة في أبوظبي مثل متحف اللوفر وقصر الوطن دون مقابل، كما أكد أن التذكرة تتيح لحاملها دخول أحد الحدائق الترفيهية الكبرى في ياس، بما فيها «سي وورلد» التي تم افتتاحها مؤخراً في السعديات.

على الصعيد الفني وتأثير حسم لقب بطولة العالم من جانب الهولندي فيرستابن، سائق فريق ريد بول منذ فترة، قال: «أبوظبي لها خصوصية شديدة لدى عشاق (الفورمولا-1)، ودائماً تشهد المزيد من الإثارة على مضمار ياس من أجل ختام الموسم بشكل جيد من جانب السائقين، وكذلك الفرق، بغض النظر عن حسم اللقب من عدمه»، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على مشاهدة جولة ياس منذ النسخة الأولى لانطلاقتها عام 2009 نظراً للخصوصية الشديدة التي تتمتع بها والإثارة التي يجدها الجميع على المضمار.

الاستدامة مستمرة

أكد سيف راشد النعيمي أن حلبة مرسى ياس مستمرة في تجربتها مع الاستدامة من خلال توفير التذاكر الإلكترونية، وكذلك مجموعة من الأمور الأخرى مثل إضاءة الحلبة بكشافات «إل إي دي» التي توفر في الطاقة بشكل كبير للغاية، وكذلك استخدام المواد المعاد تصنيعها والمواد غير المضرة بالبيئة.