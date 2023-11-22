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الرياضة

«الدائرة الذهبية».. تجربة ترقية جديدة متاحة لجمهور «الفورمولا-1»

«الدائرة الذهبية».. تجربة ترقية جديدة متاحة لجمهور «الفورمولا-1»
23 نوفمبر 2023 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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تقدم ترقية تذاكر حضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 لعام 2023 إلى الدائرة الذهبية لجميع حاملي التذاكر تجربة استثنائية لا تنسى لحفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق، وأعلن منظمو الحدث استمرار توافر خيار الترقية للدائرة الذهبية بأسعار تبدأ من 195 درهماً لجميع حاملي تذاكر حضور السباق.
وتستمر حفلات مهرجان يا سلام على مدار أربع أمسيات موسيقية في الاتحاد بارك، بحضور مجموعة من كبار نجوم الموسيقى العالميين الحائزين جوائز عالمية، حيث يستهل كل من آفا ماكس والدي جاي تييستو برنامج الحفلات اليوم، فيما يحيي نجم موسيقى الآر إن بي العالمي كريس براون حفلة الغد، وتقدم نجمة موسيقى الكاونتري والبوب شانيا تواين مجموعة من أجمل أغانيها مساء السبت، ويختتم السباق بأجواء موسيقى الروك أند رول الصاخبة مع فرقة فو فايترز مساء الأحد المقبل.
ويمكن لعشاق الموسيقى الراغبين بمتابعة أداء نجومهم المفضلين من إطلالة علوية مميزة حجز الترقية إلى ذا لاونج، التي تتكون من منصة تضم ثلاثة مستويات للمتابعة، أما جمهور الحفلات الراغبين باختبار إطلالة جديدة وقريبة إلى منصة الحفلات، فيمكنهم اختبار تجربة تري هاوس الجديدة، كما تتضمن خيارات الترقية إلى المنصة الماسية.

أبوظبي
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جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
الفورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1
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