جائزة الإبداع الرياضي تعلن أسماء الفائزين في «النسخة 12»

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، أن الإمارات رائدة في دعم نهج الإبداع في جميع مجالات الحياة، ومن بينها الرياضة، وذلك من خلال نشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي وتكريم المبدعين على إنجازاتهم، وتحفيز جميع العاملين في القطاع الرياضي للارتقاء بمستوى العمل من الإنجاز الى الإبداع.

وقال سموه: «رسّخت القيادة الرشيدة مفاهيم الجودة والإبداع في جميع قطاعات العمل وأصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً في التميز والإبداع، كما أصبحت راعية الإبداع في الدولة والمنطقة العربية بل والعالم لصناعة مستقبل أفضل لمختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي».

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال الذي نظّمته الجائزة في «ذا فيو» بجزيرة نخلة دبي للإعلان عن الفائزين في فئات الدورة الثانية عشرة للجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والرياضيين والمدربين والحكام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في الدولة والمنطقة العربية والعالم.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لدبي، تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، العمل لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها، لتحقيق مستقبل أفضل في القطاع الرياضي، ليس على مستوى دولة الإمارات وحسب، بل وعلى مستوى الدول العربية والعالم أجمع، من خلال رعاية وتكريم الرياضيين المبدعين وتحفيز جميع العاملين للارتقاء بالإنجازات إلى مستوى الإبداع، كما تعمل لتحقيق أهداف مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتمكين المجتمعات من خلال الرياضة».

وأعرب معالي مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة عن بالغ شكره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، على الدعم والرعاية الكريمة للجائزة والتوجيهات السديدة التي وضعت الجائزة في صدارة الجوائز العالمية ومكنتها من أن تقود نهج التميز والإبداع في مختلف مجالات العمل الرياضي، كما أعرب معالي رئيس مجلس الأمناء عن بالغ شكره لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على تشريفه احتفالية الإعلان عن الفائزين ودعمه الكبير للجائزة.

وأضاف معاليه «حققت الجائزة خلال الدورة الثانية عشرة أرقاماً جديدة من خلال وصول عدد المترشحين إلى 545 مرشحاً في الفئات الفردية والجماعية والمؤسسية بزيادة بلغت نسبتها 33% عن الدورة الحادية عشرة، كما زاد عدد المكرمين إلى 30 فائزاً، وتم استحداث فئة جديدة للرياضيين الناشئين العرب، ونحن ماضون في تقديم المزيد للرياضة سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة التي تقدم للعالم المزيد دائماً في جميع مجالات الحياة».

وتصدر قائمة الفائزين في فئات الدورة الثانية عشرة شخصيات قيادية وصنّاع قرار من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وإداريون أثبتوا جدارتهم وأبطال وفرق متألقة ومؤسسات مبدعة.

ونال سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان جائزة الشخصية الرياضية الإماراتية، حيث يرعى سموه الأنشطة الرياضية في نادي عجمان والأندية الأخرى، وكذلك البطولات الرياضية الدولية التي تقام في إمارة عجمان، ويدعم سموه هذه الأحداث ويحضرها شخصياً لتحفيز المشاركين وتوفير سبل التطور والنجاح لها سواء في الرياضات البحرية أو طواف الإمارات للدراجات الهوائية، والبطولات المختلفة والفعاليات الرياضية المجتمعية، كما يدعم الرياضة الوطنية على مستوى الإمارات، كما أسس سموه في عام 2002 مربط عجمان للخيول وجعله من أهم المرابط على مستوى العالم التي يتم فيها إنتاج وتربية الخيول التي تجمع بين جمال الشكل وجودة السلالة، وأحرز المربط العديد من الجوائز العالمية في مسابقات جمال الخيول العربية والمهجنة، وتسلم سموه عدداً من الجوائز في أهم المحافل والمسابقات الدولية في هذا المجال.

ونال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشخصية الرياضية العالمية، فيما نال الشيخ طلال الفهد الصباح جائزة الشخصية الرياضية العربية.

وفاز بجائزة الإداري الإماراتي، عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، رئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو - AJP، وأسهم في وصول اللعبة إلى العالمية محافظاً على المركز الأول لأربع سنوات على التوالي، كما أسهم من خلال المبادرات ومشاريع الوصول لـ 250 ألف ممارس للجو جيتسو في الدولة ونشر وتطوير رياضة الجو جيتسو منذ عام 2008، وغيرها الكثير من الإنجازات.

وفاز بجائزة الرياضي الإماراتي كل من سالم حمد الكتبي لحصوله على ذهبية وفضية بطولة العالم للقدرة والتحمل 2021 و2022، وخالد محمد الشحي لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجو جيتسو للكبار 2022 و2023، وكذلك الحصول على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للجو جيتسو للشباب من 2021 إلى 2023، كما أنه المصنف رقم 1 عالميا في وزن 62 كجم في فئة الشباب والكبار.

وفاز بجائزة الفريق الإماراتي، منتخب الإمارات لقفز الحواجز وذلك للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 وتحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية الصين 2023 والفوز بلقب بطولة هولندا الدولية وبطولة بلجيكا الدولية للفروسية، كما فاز بجائزة المؤسسة الإماراتية، نادي دبي لسباق الخيل.

وفاز بجائزة الإنجازات الرياضية المستدامة، سفيان البقالي- المغرب، وذلك لاستدامة إنجازاته والنتائج الحاصل عليها لمستويات أعلى، حيث حصل على: ذهبية سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى بودابيست 2023، وذهبية السباق ذاته في بطولة العالم لألعاب القوى - يوجين، 2022، وهو المصنف رقم «1» عالمياً في مسابقة 3000 متر موانع.



منصور بن محمد يشهد الاحتفالية

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي احتفالية الإعلان عن الفائزين بحضور معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وحضر الاحتفالية موزة المري أمين عام الجائزة ومصطفى براف عضو اللجنة الأولمبية الدولية عضو مجلس الأمناء، ورئيس لجنة التحكيم بالجائزة، ود. خليفة الشعالي، ومنى بوسمرة عضوا مجلس أمناء الجائزة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس ومدير الجائزة، وعصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نخيل، وعدد من الشخصيات وممثلي المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعربية.



الرياضي العربي

منحت جائزة الرياضي العربي لكل من خديجة مرضي من المغرب، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم للملاكمة في نيودلهي عام 2023، وغفران بالخير من تونس، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال في أوزبكستان 2021، وذهبية بطولة أفريقيا - 2022.



المدرب والفريق العربي

فاز بجائزة المدرب العربي وليد الركراكي من المغرب، لكونه أول مدرب عربي يقود منتخب بلاده إلى احتلال صدارة المجموعة والوصول إلى المربع الذهبي في كأس العالم 2022.

ومنحت جائزة الفريق العربي إلى منتخب المغرب لأنه أول منتخب عربي وأفريقي يحقق نتائج تاريخية خلال مشاركته في كأس العالم، وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف النهائي.