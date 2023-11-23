اتهامات بـ «التراخي» في «مأساة ماراكانا»!

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

اتهمت رابطة أندية مشجعي كرة القدم في البرازيل، الاتحاد البرازيلي والسلطات المسؤولة عن الأمن بوقوع «المأساة المتوقعة» بسبب «تراخيهم»، خلال مباراة منتخب بلادهم ضد الأرجنتين، ضمن تصفيات مونديال 2026، باستاد ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

وكانت الرابطة «أناتورج» حذرت عشية المباراة من إمكانية تواجد أنصار المنتخبين في منصة واحدة، وإمكانية حدوث احتكاك بينهما خلال المباراة.

وبالفعل حصلت مواجهات عنيفة بين أنصار المنتخبين في المدرجات، وتدخلت الشرطة البرازيلية بشراسة، واستعملت الهراوات، ما أدى إلى إصابة أكثر من متفرج أرجنتيني بجراح بالغة، وأدت هذه الأعمال إلى تأخير انطلاق المباراة زهاء 30 دقيقة، وتوجه لاعبو الأرجنتين إلى غرف الملابس بعد عزف النشيد الوطني للبلدين.

وعاد المنتخب الأرجنتين إلى أرضية «المستطيل الأخضر» بعد أن هدأت الأمور في المدرجات، وخرج المنتخب فائزاً بهدف سجله مدافعه نيكولاس أوتامندي منتصف الشوط الثاني، ملحقاً بالبرازيل أول خسارة على أرضها في تاريخ تصفيات كأس العالم.

ورداً على هذه الاتهامات، دافع الاتحاد البرازيلي عن نفسه، بالتأكيد على أن التنوع في المدرجات لم يكن من صنيعه، بل يتماشى مع الممارسات المعمول بها خلال المسابقات «التي ينظمها الفيفا وكونميبول» «اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم».

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على الخطة الأمنية التي تم وضعها «دون تحفظ أو توصية من قبل الشرطة والسلطات العامة وشركة امتياز الملعب» بحسب ما ذكر الاتحاد البرازيلي.

لكن الشرطة العسكرية قالت في بيان أنه تم إبلاغها بالنظام فقط، من دون التطرق إلى فصل مشجعي البلدين، «بعد يومين من طرح التذاكر للبيع»، بعد أن تم بيعهم جميعاً.