الجمعة 24 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان وراموس.. «شراء نهائي»!

سان جيرمان وراموس.. «شراء نهائي»!
23 نوفمبر 2023 08:10

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سان جيرمان يلوح بالحرب في قضية مبابي!
ماركينيوس يغيب 10 أيام


قرر باريس سان جيرمان الفرنسي تفعيل بند شراء مهاجم منتخب البرتغالي جونسالو راموس، ليصبح رسميا مرتبطاً بنادي العاصمة حتى يونيو 2028.
وحصل سان جيرمان على خدمات راموس «22 عاماً»، على سبيل الإعارة من بنفيكا الصيف الماضي، لكنه انضم رسمياً إليه في صفقة بلغت 65 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز تُقدر ب15 مليون بحسب وسائل إعلان فرنسية عدة.
وأشرك مدرب سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، المهاجم البرتغالي في 11 مباراة هذا الموسم في الدوري الفرنسي «7 أساسياً»، و4 مرات في دوري أبطال أوروبا «أساسيا مرة واحدة».
اكتفى راموس بتسجيل هدفين فقط في المباريات الـ15 التي خاضها، وجاءا في مرمى مرسيليا «4-صفر».
ويواجه راموس في خط المقدمة منافسة قوية من الفرنسي الدولي راندال كولو مواني المنتقل بدوره الصيف الماضي قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
بنفيكا
لويس إنريكي
آخر الأخبار
المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
اليوم 10:54
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»
الرياضة
«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»
اليوم 10:38
«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!
الرياضة
«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!
اليوم 10:28
دخان أثناء اختبار التشغيل في مركز جويانا للفضاء في غيانا الفرنسية.
الترفيه
"أريان 6" يجتاز اختباراً حاسماً قبل إطلاقه
اليوم 10:18
«أبيض الناشئين» يواجه السعودية وسوريا والأردن في «غرب آسيا»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يواجه السعودية وسوريا والأردن في «غرب آسيا»
اليوم 10:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©