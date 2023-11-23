سان جيرمان وراموس.. «شراء نهائي»!

باريس (أ ف ب)



قرر باريس سان جيرمان الفرنسي تفعيل بند شراء مهاجم منتخب البرتغالي جونسالو راموس، ليصبح رسميا مرتبطاً بنادي العاصمة حتى يونيو 2028.

وحصل سان جيرمان على خدمات راموس «22 عاماً»، على سبيل الإعارة من بنفيكا الصيف الماضي، لكنه انضم رسمياً إليه في صفقة بلغت 65 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز تُقدر ب15 مليون بحسب وسائل إعلان فرنسية عدة.

وأشرك مدرب سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، المهاجم البرتغالي في 11 مباراة هذا الموسم في الدوري الفرنسي «7 أساسياً»، و4 مرات في دوري أبطال أوروبا «أساسيا مرة واحدة».

اكتفى راموس بتسجيل هدفين فقط في المباريات الـ15 التي خاضها، وجاءا في مرمى مرسيليا «4-صفر».

ويواجه راموس في خط المقدمة منافسة قوية من الفرنسي الدولي راندال كولو مواني المنتقل بدوره الصيف الماضي قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني.