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الرياضة

طرح 400 ألف تذكرة للبيع في «أولمبياد 2024»

طرح 400 ألف تذكرة للبيع في «أولمبياد 2024»
23 نوفمبر 2023 08:16

باريس (أ ف ب)

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أعلن المنظمون أن أكثر من 400 ألف تذكرة جديدة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس المقررة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس عام 2024، سيتم طرحها للبيع اعتباراً من 30 نوفمبر، بينما تم بالفعل بيع 7.2 مليون تذكرة حتى الآن.
وقالت اللجنة المنظمة باريس 2024 «هذه بلا شك إحدى الفرص الأخيرة لشراء تذاكر الأولمبياد، هذه التذاكر أصبحت نادرة بشكل متزايد».
ويبدأ بيع هذه التذاكر التي كان تم تأجيل بعضها لأسباب تجارية، والبعض الآخر في انتظار تفاصيل حول تكوين المواقع، في 30 نوفمبر، ويشمل معظم الألعاب الرياضية.
يتم بيع قرابة 6 الآف تذكرة للسباحة، و24 ألف تذكرة للتنس المقررة على ملاعب في رولان جاروس، و14 ألف تذكرة لرياضة الفروسية في قصر فرساي، و25 ألف تذكرة للكرة الطائرة الشاطئية، و30 ألف بطاقة لألعاب القوى في استاد فرنسا.
ومن بين هذه التذاكر المعروضة للبيع، يتم عرض ما يقرب من 70 ألف تذكرة بسعر لا يقل عن 24 يورو على قاعدة من يأتي أولاً يُخدم أولاً.
ويتم طرح تذاكر أخرى للبيع في الأشهر المقبلة، ولكن بشكل أقل، ثمة إمكانية أيضاً لشراء التذاكر على منصة إعادة البيع التي تفتح في ربيع عام 2024، وحتى الآن، تم بيع قرابة 7.2 مليون تذكرة من إجمالي 10 ملايين تذكرة.

 

فرنسا
أولمبياد باريس 2024
باريس
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