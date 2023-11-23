إنفانتينو يدين عنف «السوبر كلاسيكو»

لوزان (أ ف ب)



أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، السويسري جاني إنفانتينو المواجهات بين أنصار منتخبي البرازيل والأرجنتين، خلال مواجهة «السوبر كلاسيكو» في ريو دي جانيرو ضمن تصفيات «مونديال 2026».

وقال إنفانتينو في حسابه على «انستجرام» باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية «لا مكان على الإطلاق للعنف في كرة القدم على أرضية الملعب او خارجه»، وأضاف «مواجهات مماثلة لا مكان لها في رياضتنا أو في مجتمعنا».

وقال: «يجب أن تكون الحماية مؤمنة للعب، والتمتع بكرة القدم، وأناشد السلطات المختصة باحترام ذلك على جميع المستويات، لجميع اللاعبين، الأنصار، الأجهزة الفنية للمنتخبات والمسؤولين من دون استثناء».

وأكد «الفيفا» أنه لم يفتح أي تحقيق تأديبي، مشيراً إلى أنه إجراء يتطلب المزيد من الوقت، لأنه يتعين عليه الحصول على تقرير المباراة بالتفاصيل لدراسته.

وأدت المواجهات بين انصار المنتخبين في المدرجات وتدخل الشرطة بشراسة، إلى تأخير انطلاق المباراة زهاء 30 دقيقة، وتوجه لاعبو الأرجنتين إلى غرف الملابس، بعد عزف النشيد الوطني للبلدين.

وعاد المنتخب الأرجنتين إلى أرضية المستطيل الأخضر بعد أن هدأت الأمور في المدرجات وخرج المنتخب فائزاً بهدف سجله مدافعه نيكولاس أوتامندي منتصف الشوط الثاني، ملحقاً بالبرازيل أول خسارة على أرضها في تاريخ تصفيات كأس العالم.