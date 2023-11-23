هاميلتون تواصل مع ريد بول!



لندن ( د ب أ)

قال كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، إن ممثلي البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، تواصلوا مع فريقه، ومع فيراري قبل أن يوقع الأخير على عقده الجديد مع فريقه مرسيدس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن هاميلتون «38 عاماً» جدد عقده لعامين في أغسطس الماضي، بحيث يستمر مع مرسيدس حتى يبلغ 40 عاماً.

وانتشرت تكهنات حول مستقبل هاميلتون أغلب فترات الموسم، وقال مدير فريق ريد بول، إن ممثلي هاميلتون تواصلوا مع الفريق، قبل أن يجدد بطل العالم سبع مرات عقده مع مرسيدس. وأضاف هورنر في تصريحات لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «أجرينا محادثات على مدار سنوات مع لويس هاميلتون من أجل الانضمام إلينا».

وقال: «لقد تواصلوا معنا عدة مرات، كان آخرها أوائل العام الجاري، كان هناك استفسار عن وجود أي اهتمام».

وقال هورنر: «التقى بجون إلكان (رئيس فيراري) أيضاً، أعتقد أنها كانت محادثات جادة». وأوضح: «لا يمكنني رؤية ماكس ولويس يعملان معاً، لن تكون الديناميكية صحيحة، نحن سعداء 100 % بما لدينا».

وينتهي موسم 2023 من سباقات «الفورمولا-1» هذا الأسبوع في أبو ظبي، وهو المكان الذي خسر فيه هاميلتون خلال السباق الأخير لموسم 2021، وتُوج به الهولندي ماكس فيرستابن، وينهي هاميلتون الموسم في المركز الثالث، فيما يحاول الهولندي للفوز بالسباق الـ19 هذا الموسم في حملة تحطيم الأرقام القياسية.