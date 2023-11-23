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الرياضة

هالاند يتحمل تكاليف رحلة جماهير «فريق النشأة»

هالاند يتحمل تكاليف رحلة جماهير «فريق النشأة»
23 نوفمبر 2023 08:51

 
مانشستر (رويترز) 

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عرض النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، تحمل نفقات حضور مشجعي فريقه السابق برينه المنافس في دوري الدرجة الثانية النرويجي لكرة القدم مباراة فاصلة مقررة يوم السبت المقبل.
ويخوض برينه، الفريق الذي نشأ فيه هالاند، الدور الفاصل للمرة الأولى منذ 2006 للمنافسة على مقعد في دوري الأضواء.
ويتحمل هالاند «23 عاماً» تكلفة انتقالات نحو 200 مشجع بالقطار أي نحو 175000 كرونه نرويجية «16000 دولار».
وقال بيورن هاجيرود روكين مدير التسويق في برينه تلفزيون «تي.في. 2»: إنها أوقات عصيبة على الناس مالياً، ويصعب أن يولي الناس الأولوية للسفر لمثل هذه المباراة».
وأضاف «لذا فإن هذا منح مزيداً من المشجعين الفرصة للسفر».
واستهل هالاند مسيرته في فرق الناشئين في برينه، قبل أن يلعب في الفريق الأول في 2016.
وانضم إلى مولده المنافس في دوري الأضواء، قبل انتقاله إلى سالزبورج النمساوي، ومنه إلى بروسيا دورتموند الألماني، وانضم إلى مانشستر سيتي في 2022. 

مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
بروسيا دورتموند
النرويج
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