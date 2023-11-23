«دولي الجودو» يشكر ابن ثعلوب



أبوظبي (الاتحاد)



تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رسالة شكر وتقدير من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، بمناسبة النجاح الفني والتنظيمي الذي حظيت به البطولات العالمية الثلاث الكبرى، التي نظمها الاتحاد من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسط مشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 130 دولة، وأعطت انطباعاً رائعاً للوفود كافة، بعد أن سخرت الإمارات متطلبات النجاح، لتلك الفعاليات الرياضية المجتمعية، ولضيوف البطولات العالمية الراحة والأمن والأمان، والبرامج الثقافية والترفيهية المصاحبة.

وقال الاتحاد الدولي في الرسالة إن تنظيم اتحاد الجودو لاحتفالية اليوم العالمي، تزامناً مع احتفالات اتحادات الأعضاء في أكثر من 180 دولة في مختلف دول العالم جاءت استثنائية، وصادفت 28 أكتوبر الماضي بقاعة جامعة السوربون في أبوظبي، وذلك على هامش بطولة المحاربين القدامى التي ضمت أكثر من 1000 مشارك من أعمار فوق 35 إلى 90 سنة من 70 دولة، ومثلت تظاهرة «حب وصداقة»، في ضيافة أبوظبي عاصمة الإمارات، تحت شعار «أحضر صديقًا»، وهو لقاء «عائلة الجودو» السنوي الذي جسد الكثير من القيم الفاضلة، والتي ظل الاتحاد الدولي يدافع عنها، ويحتاجها لها مجتمعنا حالياً أكثر من أي وقت مضى، ومن خلال أزمة المناخ العالمية التي تهمنا جميعاً وغيرها من الأهداف التي يعمل من أجلها الاتحاد الدولي بالتعاون مع الاتحادات الأعضاء، وسط تجاوب كبير كان أولها اتحاد الإمارات للجودو، والذي أسهم بقدر كبير في إرساء قيم المحبة والتسامح.