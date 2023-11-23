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الرياضة

اللجنة الأولمبية تكرم حوراء العجمي

اللجنة الأولمبية تكرم حوراء العجمي
23 نوفمبر 2023 11:30

علي معالي(دبي)

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كرمت اللجنة الأولمبية الوطنية حوراء العجمي لاعبة منتخب الكاراتيه، بعد تتويجها بالميدالية البرونزية، في وزن تحت 50 كجم، ضمن مسابقة الكوميتيه بدورة الألعاب الآسيوية التي جرت في هانجتشو الصينية.
جاءت حوراء العجمي «المصنفة 29» عالمياً في وزنها، ضمن أبطال الإمارات من الرياضيين المتوجين بـ 31 ميدالية في الألعاب الآسيوية، والألعاب البارالمبية الآسيوية.
عبر اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أنه أكبر دافع للاعبينا، لكي يقدموا الأفضل دائماً في المنافسات الخارجية المقبلة.
وقال اللواء الرزوقي: «ما قدمته حوراء العجمي مؤخراً، سواء في دورة الألعاب الآسيوية، بالفوز بالميدالية البرونزية، أو في كأس آسيا والتتويج بالميدالية الذهبية، يؤكد أنها موهبة، ونموذج رائع للفتاة الإماراتية التي تحرص على أن ترفع علم بلدها في المحافل الخارجية، ونفخر بما أنجزته، وما يحققه أبطال الدولة في الكاراتيه».
من جانبها، قالت حوراء العجمي: «التكريم دافع كبير، لأن أبحث عن ميدالية أخرى في البطولات القارية والدولية المقبلة، حتى أرى علم وطني يرفرف في السماء، والتكريم ليس لي فقط، بل لكل أسرة الكاراتيه التي تبذل قصارى جهدها، لكي نصل إلى منصات التتويج من عمل كبير لرئيس الاتحاد اللواء الرزوقي والمدربين، وأولياء الأمور الذين يؤدون دوراً محورياً في الكاراتيه».

الإمارات
اللجنة الأولمبية الوطنية
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