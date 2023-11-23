تشافون يخطف الأنظار مع «سلة الفرسان»



علي معالي (دبي)



على خطى مواطنه «المتألق» مينيراث نيكولاس، خطف الأميركي تشافون لويس الأنظار مع شباب الأهلي، عندما قاد الفريق إلى الفوز على الشمال القطري 96- 63، في بطولة غرب آسيا لكرة السلة.

جاء ظهور تشافون «30 عاماً»، متميزاً في أول تجربة له في البطولة، حيث كاد أن يُنهي المباراة بـ «ثلاثية مزدوجة»، رفقة نيكولاس، حيث سجل 27 نقطة، بنسبة نجاح في التصويب بلغت 66% من المسافات كافة، إضافة إلى 8 متابعات و9 تمريرات حاسمة

ومن المتوقع أن يضيف اللاعب الجناح «196 سم»، والقادم من كوينز، نيويورك، المزيد من الخبرة للفريق صاحب الألقاب الأكثر في الملاعب المحلية، وأيضاً في عدد المشاركات في البطولات الآسيوية،

وهناك تجربة ثرية لتشافون في الملاعب الأوروبية بين ليتوانيا وإستونيا وبولندا وروسيا وصربيا، وشارك في كؤوس قارية أوروبية متعددة، وفي مباراته الخارجية الأولى مع «الفرسان»، أثبت اللاعب أنه يملك خبرات كبيرة في المنافسات القوية، حيث ساعد على توسيع الفارق، خلال الربعين الثاني والثالث لمباراة الشمال التي أقيمت على صالة الغرافة، وسجل تشافون أعلى تقييم فعالية في المباراة بـ 37، وهو ثاني أعلى تقييم حتى الآن في منطقة الخليج هذا الموسم.

يرى تشافون أنه يزداد راحة مع زملائه، وأصبح له دوره القيادي في الملعب، وقال: أحصل على حرية كاملة في التحرك بالملعب وهو ما يمنحني ثقة من زملائي والجهازين الفني والإداري، وأبحث عن منح فريقي كل ما لدي في الجوانب الدفاعية والهجومية.

وعن مسيرته الاحترافية حتى الآن، قال: أحاول أن أكون مثالاً يحتذى به داخل الملعب وخارجه، وأن أكون في قمة مستواي، ومنضبطاً قدر الإمكان.

وأضاف: أستغل اللحظات الصعبة، والتواصل مع زملائي، والحفاظ على النواحي الإيجابية، وثقة الجميع.