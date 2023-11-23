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ياس تستقبل الكأس

ياس تستقبل الكأس
23 نوفمبر 2023 12:16


أبوظبي (الاتحاد)

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حطت كأس سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي لعام 2023 في وجهتها ما قبل الأخيرة في حلبة مرسى ياس، حيث يسعى 20 من أفضل سائقي السباقات في العالم وفرق «الفورمولا-1» العشرة للظفر بها مساء الأحد.
ومع بداي نوفمبر طافت الكأس المتميزة مقار الشركاء الرئيسين لسباق جائزة أبوظبي الكبرى ل «الفورمولا-1»، من ضمنهم شركة الاتحاد للطيران، الراعي الرسمي للسباق، بالإضافة إلى الشركاء المؤسسين، بما في ذلك شركة الدار العقارية، وe& وشركة أدنوك.
كما أتيحت لعشاق السباقات فرصة الاطلاع عن قرب على الكأس، عندما تم عرضها للجمهور في كل من مارينا مول وياس مول وجاليريا مول قبل انطلاق فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي.وتقام فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي لعام 2023 في حلبة مرسى ياس، حيث يسعى السائق الهولندي ماكس فيرستابن إلى تسجيل الفوز الرابع له على التوالي في سباقات الجائزة الكبرى في أبوظبي، بعد الفوز أعوام 2020 و2021 و2022.

 

الإمارات
أبوظبي
حلبة مرسى ياس
الفورمولا-1
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