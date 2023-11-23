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الرياضة

«الفرسان الرياضي الدولي» يشارك في فعاليات «مهرجان الشيخ زايد»

«الفرسان الرياضي الدولي» يشارك في فعاليات «مهرجان الشيخ زايد»
23 نوفمبر 2023 12:17

 
أبوظبي (وام)

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أعلن منتجع «الفرسان الرياضي الدولي» مشاركته الثالثة، في مهرجان الشيخ زايد 2023- 2024، الذي انطلق 17 نوفمبر الحالي، ويستمر إلى 9 مارس المقبل، بالعديد من الفعاليات الرياضية والتراثية والترفيهية للفئات العمرية المختلفة.
ويتضمن جناح المنتجع في المهرجان التعريف بالرياضات المختلفة، التي يوفرها لمختلف أفراد المجتمع، من خلال الأنشطة المتنوعة التي تشمل الرماية الحية والفروسية، والرماية الهوائية ورماية المسدس، وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي بيئات آمنة.
وأكد سلطان محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، أن المنتجع يحرص على نشر الوعي بأهمية الموروث الشعبي لدى الأجيال الحالية، من خلال الفعاليات المختلفة، كما يحرص على دعم إقامة وتنظيم الأنشطة والفعاليات الرياضية، وتوفير المتطلبات للفئات العمرية المختلفة، والخيارات المناسبة للجميع.
وأضاف: «فخورون بوجودنا مجدداً في مهرجان الشيخ زايد الذي يمثل منصة متكاملة لالتقاء الحضارات العالمية، والثقافات المختلفة، لإبراز العادات الأصيلة للدولة، وتعزيز التراث الإماراتي».

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أبوظبي
منتجع الفرسان الرياضي
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