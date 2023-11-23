عبد المنعم الهاشمي: جائزة الإبداع الرياضي تكريم استثنائي من رمز عالمي للتميز

أبوظبي (وام)



أعرب عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو عن سعادته وفخره لفوزه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 2023 عن فئة «الإداري الإماراتي»، مشيراً إلى أن الجائزة تكريم استثنائي للفائزين كلهم بها، لأنها تحمل اسما غالياً على قلوب الجميع، ورمزاً من رموز الإبداع والتميز على المستوى العالمي، وتحظى بتقدير دولي كبير من المؤسسات والمسؤولين والدوائر كافة.

وقال الهاشمي: «نحن محظوظون في الإمارات بدعم القيادة الرشيدة، وهذا الدعم هو حجر الزاوية في تحقيق الإنجازات كلها، خاصة أنه نابع من رؤية استراتيجية تستهدف تمكين أبناء الدولة، وتوفير كل الظروف والمقومات لهم، من أجل التميز والتطور والحضور الدولي اللافت».

وأضاف: «بالنسبة لنا في اتحاد الجو جيتسو، فإن القائد والقدوة لنا جميعاً، هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو الداعم الأول للجو جيتسو في الإمارات وآسيا والعالم، لافتاً إلى أن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يتابع ويوجه باستمرار لتطوير مشروع الجو جيتسو في الدولة، حتى يكون الأول من نوعه في العالم، والنموذج الذي يجب أن تحتذي به الدول كلها، سواء في برامج نشر اللعبة، أو اكتشاف المواهب، أو صناعة الأبطال المصنفين عالمياً، أو تنظيم البطولات المحلية والقارية والعالمية».

وقال الهاشمي إن إنجازات اتحاد الجو جيتسو، تعد ترجمة حقيقية لجهود كبيرة من فريق عمل متكامل ومنسجم، يواصل الليل بالنهار لإتمام مهامه باحترافية كاملة، ونتيجة لتخطيط علمي مدروس واستراتيجية طموحة تستهدف «الرقم واحد» من اليوم الأول، لافتاً إلى أن الجو جيتسو في الإمارات تجاوز مرحلة الرياضة ليصبح مشروع وطن، يسعى للمساهمة في بناء الأجيال القوية، وتعزيز قيم الثقة بالنفس والصبر والتحمل والشجاعة والانضباط لديهم.

وأشار إلى أن عدد الممارسين للجو جيتسو في الدولة تجاوز 300 ألف لاعب ولاعبة في المدارس والأندية والأكاديميات الخاصة والمؤسسات الحكومية، ومن هذا المنطلق أصبح للمشروع تأثير كبير في المجتمع، وأصبح لدينا أبطال وبطلات عالميون، كما أصبح منتخب الإمارات هو المصنف الأول عالمياً، وبات اتحاد الجو جيتسو الاتحاد الأكثر تأثيراً في العالم، من خلال برامجه ومبادراته وبطولاته وإنجازاته وجوائزه واستضافته لمقري الاتحادين الآسيوي والدولي، وأصبح الاتحاد ولاعبيه ولاعباته حاضرين دائماً على المنصات كلها، وفي الجوائز كلها.

وأضاف: «فازت اللاعبة مريم آل علي بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، وفاز خالد الشحي وزمزم الحمادي في فئات مختلفة من جائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي، التي اعتدنا على الوجود على منصاتها في مختلف النسخ السابقة، ونستقبل هذا الإنجاز والتكريم الكبير باعتباره مسؤولية وحافزاً على المزيد من العطاء والعمل والتميز، لأننا ما زلنا في منتصف الطريق، وأمامنا عمل كبير للوصول إلى القمة التي ترضينا».

وعن تألق بنت الإمارات في رياضة الجو جيتسو وتصدرها للمنافسات القارية والعالمية، قال الهاشمي: «حينما نثق بأبناء وبنات الإمارات، ونؤمن بقدراتهم، ونمنحهم الدعم الكافي، تكون تلك هي النتيجة المنطقية، ونحن لدينا قناعة راسخة بهذه المفاهيم، ونطبقها منذ تولينا المسؤولية في الاتحاد، وقد استلهمنا الثقة بأبناء وبنات الوطن من قيادتنا الرشيدة التي تستثمر في أبنائها وبناتها، وتمنحهم الفرص الكاملة للتميز».