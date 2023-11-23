«فخر أبوظبي» الأكثر اعتماداً على «أبناء الأكاديمية»



مراد المصري (دبي)



تصدر الجزيرة قائمة أكثر أنديتنا اعتماداً على اللاعبين الصاعدين من أكاديميته، بعد سبع جولات، على انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما أشرك 13 لاعباً بنسبة 43.4% من إجمالي دقائق لعب الفريق بأكمله إلى الآن.

وجاءت الإحصائية وفق دراسة أصدرها المركز الدولي للدراسات الرياضية، وشملت أبرز الدوريات حول العالم، وفي بقية ترتيب القائمة على صعيد «دورينا»، وجاء شباب الأهلي في المركز الثاني بنسبة 28.7% من إجمالي دقائق لعب الفريق لسبعة لاعبين صاعدين من الأكاديمية.

وحل اتحاد كلباء ثالثاً، بإشراكه 8 لاعبين بنسبة 25.4%، ومن بعده الوصل 23.7% لـ 6 لاعبين ترعرعوا في أكاديميته، وبني ياس 6 لاعبين «20.6%»، وجاء العين في المركز السادس، رغم أنه ثاني أكثر من أشرك لاعبين من الأكاديمية بمجموع 12 لاعباً، لكن نسبة مشاركتهم لإجمالي دقائق لعب الفريق بلغت 20.3%.

ويأتي النصر سابعاً بنسبة 19.2% لخمسة لاعبين، والوحدة ثامناً بنسبة 18.8% لـ 7 لاعبين، وتبعه الشارقة بنسبة 9.3% لأربعة لاعبين، والإمارات بنسبة 8.8% لخمسة لاعبين، وعجمان بنسبة 8.1% لستة لاعبين، وحتا بنسبة 2.4% للاعب واحد، ويليه في المركز الرابع الثالث عشر البطائح بنسبة 1.3% للاعب واحد أيضاً، ثم خورفكان الذي لم يشرك أي لاعب صاعد من أكاديميته.

وبحسب الدراسة على الصعيد العالمي لأبرز 60 دورياً شملتها الدراسة، فإن دينامو كييف الأوكراني هو صاحب النسبة الأعلى بواقع 82.9% لـ 18 لاعباً، أما على صعيد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فيأتي أتلتيك كلوب في المركز الأول بنسبة 68.9% لـ 14 لاعباً، وكان لافتاً تفوق ريال مدريد على برشلونة، بعدما أشرك كل منهما 8 لاعبين تدرجوا سابقاً في صفوف أكاديمية «الفابريكا» و«لا ماسيا» على التوالي، وبلغت نسبة مشاركة لاعبي «الملكي» في الدوري 36.3% ليكون رابع أعلى فريق على صعيد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وجاءت نسبة برشلونة 29.1% في المركز التاسع في القائمة، فيما كان أرسنال صاحب أعلى نسبة في الدوري الإنجليزي، بواقع 22.1% لخمسة لاعبين، وفرايبورج الأعلى في ألمانيا بنسبة 34.5% لتسعة لاعبين، وأتالانتا الأعلى في إيطاليا بنسبة 18.7% لأربعة لاعبين.