«التجارب الحرة» تطلق «هدير المحركات» في «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»

مصطفى الديب (أبوظبي)



تفتح حلبة ياس أبواب الإثارة والسرعة لفعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» على المضمار بداية من الجمعة، وذلك بعد أن انطلقت فعاليات الحدث الكبير منذ اليوم بجولة مرأب الصيانة لجمهور الجولة الأخيرة من بطولة العالم، وحصولهم على توقيع عدد من نجوم وسائقي الفرق المشاركة في المنافسات.

وتقام اليوم التجارب الحرة للسباق الرئيسي، حيث يسعى كل فريق لتجربة فريد ة من نوعها، لتحديد الاستراتيجية التي يخوض بها السباق الختامي للموسم بأفضل طريقة، خاصة أن الجميع وضع أهدافاً محددة من جائزة أبوظبي الكبرى التي تعد «مسك ختام» الموسم الطويل.

ورغم حسم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل لقب بطولة العالم بجدارة منذ فترة طويلة، واعتلاء قمة الترتيب العام بفارق شاسع عن زميله بالفريق، إلا أن هناك أهدافاً لدى حامل لقب بطولة العالم في العامين الماضيين، والحاصل على لقب هذا الموسم أيضاً، حيث يسعى لكتابة مجموعة من الأرقام الجديدة أهمها الصعود بطلاً للمرة التاسعة عشرة هذا الموسم، وهو رقم كبير بكل المقاييس، فضلاً على تأكيد جداراته باللقب.

وتنطلق التجارب الحرة الأولى في الواحدة والنصف ظهراً، وتسمرت لقرابة الساعة والنصف، فيما تنطلق التجارب الحرة الثانية في الساعة الخامسة مساء، وتستمر حتى السادسة والنصف مساءً.

ويعج جدول الفعاليات على حلبة ياس بالعديد من الفعاليات هذا اليوم، حيث تفتح الحلبة أبوابها أمام الجماهير في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، على أن تقام تجارب سباق «الفورمولا-4» الإمارات في العاشرة إلا ربعاً صباحاً، وتستمر تجارب «فورمولا-4» الإمارات لمدة ساعة، وبعدها تنطلق تجارب «الفورمولا-2» في الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق صباحاً، وتستمر لقرابة الساعة أيضاً، ويفتح المضمار أبوابه أمام جولة جديدة للجماهير في الساعة الثانية عشرة ظهراً لضيوف «نادي البادوك»، كما يفتح مرآب الصيانة أبوابه أمام الضيوف نفسهم لتفقد «جراجات» الفرق المشاركة.

وفي الساعة الثالثة عصراً تنطلق التجارب التأهيلية لسباقات «الفورمولا-2»، وتختتم فعاليات يوم الجمعة على مضمار حلبة ياس بإقامة الجولة التأهيلية لسباق «فورمولا-4» الإمارات في السادسة مساءً.

ولن تكون التجارب الحرة لـ «الفورمولا-1» والتجارب الخاصة سباقي «فورمولا2 و4» الأحدث الوحيدة التي يستمتع بها الجماهير التي تتواجد اليوم داخل حلبة ياس، حيث تفتح واحات الجماهير أبوابها الجمعة أيضاً، خاصة الواحدة الرئيسة التي تقع خلف المدرج الرئيس، وهي أحد أهم الأماكن التي يستمتع بها زوار جائزة أبوظبي الكبرى، حيث تتضمن العديد من الفعاليات الجماهيرية التي تعنى بكافة أفراد العائلة، وكذلك المطاعم الشهيرة.

وعقب الانتهاء من السباقات على مضمار حلبة مرسى ياس تتوجه الجماهير لحضور الحفل الغنائي الذي يعقب فعاليات اليوم الأول من الحدث العالمي الكبير.