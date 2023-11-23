«نجم الوثبة» يواجه «موني ميكر» في «الشوط العربي»!

عصام السيد (دبي)



يستضف مضمار ميدان، الجمعة، الأمسية الثانية أبرزها بطولة دبي كريك مايل «قوائم» بجائزة قدرها نصف مليون درهم، فيما تنطلق الأمسية المتألفة من 8 أشواط بسباق واحد مخصص للخيول العربية الأصيلة، مع تحدي بني ياس للفئة الثانية، وتبلغ الجوائز 1.9 مليون درهم برعاية نخيل.

وتتنافس 13 خيلاً في الشوط السادس والرئيس على لقب دبي كريك مايل، أبرزها «ذا جريت كولكشن» الفائز في «نسخة 2020» من السباق، وينافسه بقوة «سيكرت أمبيشن» بطل «نسخة 2019» من السباق، و«هوم برو» صاحب التصنيف الأعلى البالغ 110، والفائز في تشرشل داونز بأميركا.

ويجتذب الشوط الأول في سباق بني ياس للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، 10 خيول في عمر الأربع سنوات فما فوق، أبرزها «نجم الوثبة» نجم السرعة، والفائز في هذه المسافة، وينافسه «موني ميكر» الذي ارتفع تصنيفه من 105 إلى 110، بعد فوزه بفارق 4.25 طول في مسافة 1000 متر، إلى جانب «أف العجاج» الفائز في النسخة الأخيرة من السباق، والذي يدافع عن اللقب.

وتتصدر «لهفتي» و«مسيال» ممثلي خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تحدي المهرات في سن السنتين في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، الذين سجلوا توقيتات جيدة في السباق التجريبي بميدان، وهناك «مرجانة» الفائزة في السباق التجريبي بفارق 3,75 طول.

وينطلق «كاتب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الشوط الثالث «تكافؤ»، على مسافة 1600 متر، قادماً من بريطانيا، حيث سجل فوزاً وحيداً على الأرضية الاصطناعية في مسافة 1600 متر، وينافسه «بيتشرز بوينت»، ورفيقته في الإسطبل الفرس «المروم»، و«تريبل فينتشر» صاحب الأداء المتماسك.

ويتصدر «ميندلسون باي»، و«اليابري»، و«ملتاري اوبشن» الترشيحات في رابع الأشواط لمسافة 1400 متر، المخصص للأمهار المبتدئة في سن السنتين التي قدمت مستوي جيد في السباق التجريبي بميدان.

ويسعى رنان للعودة إلى منصات التتويج، في الشوط الخامس «تكافؤ» لمسافة 1200 متر، بينما ينطلق «مجدي» قادماً من بريطانيا، حيث سجل فوزاً وحيداً على الأرضية الاصطناعية، ويشكل «دسمان» خطورة في مشاركته الأولى بالموسم.

ويشهد الشوط السابع لمسافة 1900 متر على لقب سباق ثندر سنو للتكافؤ منافسة قوية، بين «شفاف» و«فرانز ستراوس»، ويسعى «الهزيم» لإضافة فوزه الثاني على ذات المضمار والمسافة، كما تشارك خيول أخرى مثل «مليتاري لو».

وتنطلق 8 من خيول الثلاث سنوات في الشوط الثامن (شروط) لمسافة 1600 متر، أبرزها «سيوف» الذي يسعي لإثبات جدارته مرة أخرى، بعد حلوله وصيفاً في أمسية مضمار ميدان الأولى، إلى جانب «غزوان» وهناك «لحرش»، و«مستر راج».

