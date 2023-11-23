فريق عمل «إثارة» ينجح في «التحديات المعقدة»



أبوظبي (الاتحاد)

فيما تتواصل الاستعدادات في حلبة مرسى ياس لاستقبال الآلاف من عشاق سباقات «الفورمولا-1»، يؤكد حيدر شكري، الرئيس التنفيذي لعمليات الفعاليات في شركة إثارة، على إرادة فريق العمل وعزمه الراسخ على تنفيذ ما يعجز عنه الآخرون، وأهمية هذه الذهنية في قدرة شركة إثارة على تقديم الفعاليات الفريدة التي توفر لحظات متميزة لا تنسى للجمهور.

وتمتد مسيرة حيدر شكري في قطاع الفعاليات بالإمارات إلى 17 عاماً، عمل خلالها على استضافة نخبة من كبار النجوم العالميين والإشراف على 13 نسخة من حفلات مهرجان «ياسلام» لما بعد سباق الجائزة الكبرى لـ «الفورمولا-1»، وتتضمن قائمة الفعاليات الكبرى التي أشرف حيدر على تنفيذها حفلات غنائية واستعراضات موسيقية كبرى لفرقة ميتاليكا الشهيرة، وأسطورة موسيقى البوب مادونا، ومغني موسيقى الراب العالمي كاني ويست، كما أشرف أيضاً على الاستعدادات لزيارة البابا فرانسيس.

ويستعد حيدر الذي ينحدر من الأردن الآن لتحدٍ جديد يتمثل بالإشراف على العمليات التشغيلية لاستضافة النسخة الخامسة عشرة من سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1».

وقال: «يفرض تنظيم حدث بحجم سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1» تحدياً بالغ التعقيد، بالأنشطة والفعاليات في حلبة مرسى ياس على مدار تنطوي على التخطيط المبكر والاستعداد التام، في الوقت نفسه القدرة على التكيف مع المتغيرات الطارئة في مئات المواقع المختلفة، في هذا الحدث الذي يعد الأهم على «روزنامة» فعاليات شركة إثارة والحدي الرياضي والترفيهي الأضخم في المنطقة».

ويعمل إلى جانب حيدر طاقم مكون من 11 خبيراً في تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى وتنظيمها، ممن عملوا على تنفيذ سلسلة كبيرة من الأحداث التي تبدو مستحيلة للبعض.

وقال: «يشرف الفريق على الأحداث التي تنفذها شركة إثارة، ويعملون على تنفيذها خلال أوقات قياسية في بعض الحالات، ولا تقتصر مهام الفريق على تنفيذ وتسليم سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1»، وحفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق، إذ إنهم يشرفون أيضاً على تنفيذ مجموعة من كبرى الفعاليات في الدولة، من ضمنها منار أبوظبي، وبعض العناصر في COP28».

وأضاف: «عملنا على تنظيم فعاليات لاستقبال كبار الشخصيات القيادية الدولية والمحلية، ورؤساء وقادة دول، وبكانت زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات في عام 2019 تجربة لن أنساها، يسعدني القول إن كل شخص من فريق العمل يعادل ثلاثة أشخاص، بفضل ما يتمتعون به من خبرة وتصميم وقدرة على تعدد المهام».

ومع انتقال حيدر شكري إلى منصبه الجديد رئيساً تنفيذياً لعمليات الفعاليات في شركة إثارة، والذي تتضمن قائمة مهامه جميع الأنشطة في حلبة مرسى ياس لعطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»، فإنه يتطلع إلى تقديم تجارب جديدة للجماهير في عام 2023.

وقال: نعد الجمهور بعطلة أسبوع متميزة، عملنا على تطوير تجربة عطلة الأسبوع في عدة مجالات، بما في ذلك تسهيل التنقل بين حلبة مرسى ياس والاتحاد، حولنا الجدار الذي كان يفصل حلبة مرسى ياس عن الاتحاد بارك إلى الآن بوابتين كبيرتين، مما يسهل حركة الجمهور أثناء تنقلهم من حلبة مرسى ياس، بعد متابعتهم منافسات السباقات إلى الاتحاد بارك، حيث تقام حفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق، ويسهم في انتقال عشرات الآلاف من حاملي تذاكر لـ «الفورمولا-1» بسهولة ودون تأخير».

وأضاف: كما بادرنا إلى تمديد أوقات العمل في حلبة مرسى ياس إلى الساعة 10:30 مساءً، لنتيح للمشجعين مزيداً من الوقت في ضيافتنا دون الحاجة إلى المسارعة بالمغادرة للوصول إلى الحفلات».

وعلى الصعيد الشخصي، يتطلع حيدر إلى حفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق لهذا الموسم: «أتطلع إلى حضور حفلة فو فايترز ليلة الأحد، وهذا الأمر على قائمة أمنياتي، والتي ستكون ختاماً رائعاً لعطلة هذا الأسبوع».